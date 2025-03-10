蔡其昌媒合WorldGym捐贈器材 台中海線唯一國中學校健身中心

台中市清水國中新大樓已完工，立委蔡其昌獲知學校希望在新大樓地下室增設健身中心供校內師生使用，他媒合知名健身公司WorldGym，捐贈健身器材，打造「海線唯一」國中校園的健身中心，今天舉辦捐贈啟用儀式，蔡其昌盼師生們運用這批健身器材，提升體能，培養優質運動風氣。

清水國中行健樓老舊校舍去年由立委蔡其昌爭取1.6億經費改建完工，因減項發包致內部設備仍不足供教學使用；蔡其昌辦公室再度爭取教育部國教署補助900萬元擴充硬體設施，包含4樓視聽教室座椅230席、200吋螢幕、音響、教室窗簾、置物櫃、公布欄，及地下室的複壁牆。

蔡其昌獲知學校希望在新大樓地下室增設健身中心供校內師生使用，也媒合知名健身公司WorldGym，捐贈健身器材，打造「海線唯一」國中內的健身中心，今天舉辦捐贈啟用儀式。

蔡其昌表示，清水國中他曾爭取新校舍興建落成，得知校方希望在地下室增設健身中心的願望後，考量若爭取預算、採購發包曠日廢時，且添購的器材可能都不符合學校使用目的，因此想到與ＷorldGym公司媒合，過去職棒也曾與ＷorldGym合作許多公益活動，這是一間很有社會責任的企業，也感謝他們此次願意捐贈多項健身器材，在很短的時間內完成，很高興今天舉辦簡單隆重的捐贈啟用儀式。

蔡其昌說，他長期關注體育推動運動發展，也看見現在的孩子們發展體育，已經開始使用運動科學的訓練方式，融入健身器材及健身概念，讓孩子在成長的過程中肌群的訓練能夠更均衡、更安全，他說這對孩子的健康、體態、體育表現都會有正面影響；WorldGym此次不只提供硬體，在清水有分店，店內的健身教練也會與學校密切聯繫，協助教學校內師生，讓師生們都擁有更完整的健身知識，可以更正確安全的使用器材，他感謝WorldGym的協助，軟硬體兼具打造清水唯一的國中健身中心。

WorldGym公司品牌公關經理廖容瑩指出，WorldGym長期致力公益捐贈，此次受蔡其昌立委邀請，捐贈9大項、15台健身器材給清水國中，包含心肺、重訓等機器，除了硬體設備捐贈也提供專業訓練指導，讓師生們都能了解正確的訓練方式、增強體魄，很高興能夠透過公益捐贈的方式，讓健身的概念能夠在國中就開始萌芽，讓孩子們知道健身對未來長久而言都很有幫助。