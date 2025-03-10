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南市私中小新生入學全面線上化 登記至報到鍵上完成

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市私立國中小將展開招生作業，為使報名更便利，全面線上化。記者鄭惠仁／翻攝
台南市私立國中小將展開招生作業，為使報名更便利，全面線上化。記者鄭惠仁／翻攝

台南市私立國中小3月19日至22日展開招生作業，為使報名更便利，今年起全面採用線上登記；報到所需填寫的資料，均可在線上完成。家長也可在線上確認報到是否完成，無須特地請假到校報到。大幅減輕學校人員的負擔，也讓家長較輕鬆。

台南市教育局表示，南市私立國中小於3月展開招生作業，以「登記及報到」兩步驟進行，為了使家長為學生報名更便利，今年起全面採用線上登記，請家長在3月19日(周三)上午10時起至3月22日(周六)中午12時前至台南市國中小新生登記報到系統登記；如果登記人數超過該校核定招收新生人數時，將在3月23日(周日)上午9時30分辦理公開抽籤，若登記人數未超過新生核定人數，登記的新生全數錄取。

教育局表示，在尊重學生家長自由申請登記入學意願並考量公平均等錄取機會原則下，每人以登記一校為限，只有昭明國中的招生仍以該校學區為限。嚴禁各校以智力測驗、學業成就測驗或面談等其他方式作為錄取依據篩選學生，且各私立學校不得以任何理由拒絕學生登記，教育局除從嚴督導，並指派督學至各校督導登記、抽籤作業。

今年私立國中小新生報到作業，家長可依需求，在3月24日至26日內以線上或實體到校方式擇一辦理報到，而且報到所需填寫的資料，都可在線上完成，改善以往學校需人工將報到資料建置成電子檔，大幅減輕學校人員的負擔。家長也可在線上確認報到是否完成，不用特地請假到校報到。各校於報到截止後，如仍有名額，得依招生計畫公告辦理第二階段線上報到，依報到先後順序錄取至額滿為止。

教育局強調，若私立學校有違反不當招生或拒絕新生登記情形，請家長直接向教育局反映，檢舉專線（06）3901249，教育局會立即派員協助及調查。

台南 教育局

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