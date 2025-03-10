影／台中北屯廍子、松強國小與大雅文雅國小活動中心 今天聯合動土

台中市北屯區廍子國小、松強國小暨大雅區文雅國小的活動中心將新建，今天在廍子國小舉辦聯合動土典禮，總經費3億多元由市府全額負擔；市長盧秀燕表示，台中市府「給孩子一個禮堂計畫」，今天又為3所國小學生圓夢。

盧秀燕表示，台中市自縣市合併後，仍有部分學校缺乏活動中心，學生活動空間受限，市府自籌經費24億1220萬元，補助25所學校興建禮堂，幫孩子們圓夢，擁有更完善的學習環境。

盧秀燕說，北屯區高度發展，人口增加，為讓孩子就近在優質的環境就學，市府新設松強國小將於今年正式招生，其中一期校舍2億8000萬元，今年完工啟用，二期校舍將再投入6億3400萬元，完善校舍軟硬體建設。

盧秀燕表示，為讓孩童有優質、完善的室內活動空間，松強國小、廍子國小及大雅區文雅國小皆列為「給孩子一個禮堂計畫」補助範疇內，3校的禮堂今天動土，是市府對教育的重視與承諾，她感謝市議會、地方人士及學校團隊的支持，使計畫順利推動。

台中市教育局長蔣偉民表示，「給孩子一個禮堂計畫」25校的禮堂工程皆已完成發包，其中大里區、沙鹿區、后里區皆已開工動土，此次動土的廍子國小與松強國小各編列9440萬元，預計115年完工，文雅國小則編列8260萬元，預計114年底完工，完工後另補助三校設備經費各1200萬元，總經費達3億740萬元。

蔣偉民表示，後續還有太平區、大肚區、豐原區、東勢區、烏日區、南區及霧峰區學校共16座活動中心將接連動土，這些新建的活動中心不僅能提供校內大型活動場地，也可結合藝文社團及體育課程，培養學生多元才能，給孩子們一個全新又安全舒適的學習環境。