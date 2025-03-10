快訊

總統府欲派代表參加柯文哲父親告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

高教危機／6年流失5千大學專任師 薪資死魚價難敵挖角

iPhone持續充電100%「超傷手機」縮短電池壽命 專家曝最佳方法

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中北屯廍子、松強國小與大雅文雅國小活動中心 今天聯合動土

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天主持北屯區廍子、松強國小暨大雅區文雅國小活動中心聯合動土典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持北屯區廍子、松強國小暨大雅區文雅國小活動中心聯合動土典禮。記者游振昇／攝影

台中市北屯區廍子國小、松強國小暨大雅區文雅國小的活動中心將新建，今天在廍子國小舉辦聯合動土典禮，總經費3億多元由市府全額負擔；市長盧秀燕表示，台中市府「給孩子一個禮堂計畫」，今天又為3所國小學生圓夢。

盧秀燕表示，台中市自縣市合併後，仍有部分學校缺乏活動中心，學生活動空間受限，市府自籌經費24億1220萬元，補助25所學校興建禮堂，幫孩子們圓夢，擁有更完善的學習環境。

盧秀燕說，北屯區高度發展，人口增加，為讓孩子就近在優質的環境就學，市府新設松強國小將於今年正式招生，其中一期校舍2億8000萬元，今年完工啟用，二期校舍將再投入6億3400萬元，完善校舍軟硬體建設。

盧秀燕表示，為讓孩童有優質、完善的室內活動空間，松強國小、廍子國小及大雅區文雅國小皆列為「給孩子一個禮堂計畫」補助範疇內，3校的禮堂今天動土，是市府對教育的重視與承諾，她感謝市議會、地方人士及學校團隊的支持，使計畫順利推動。

台中市教育局長蔣偉民表示，「給孩子一個禮堂計畫」25校的禮堂工程皆已完成發包，其中大里區、沙鹿區、后里區皆已開工動土，此次動土的廍子國小與松強國小各編列9440萬元，預計115年完工，文雅國小則編列8260萬元，預計114年底完工，完工後另補助三校設備經費各1200萬元，總經費達3億740萬元。

蔣偉民表示，後續還有太平區、大肚區、豐原區、東勢區、烏日區、南區及霧峰區學校共16座活動中心將接連動土，這些新建的活動中心不僅能提供校內大型活動場地，也可結合藝文社團及體育課程，培養學生多元才能，給孩子們一個全新又安全舒適的學習環境。

廍子國小校長閔柏惠、松強國小校長張永雄及文雅國小校長王俊華都表示，感謝盧秀燕市長對教育的支持與投資，興建禮堂可解決校內缺乏大型集會空間的問題，也提供學生更安全、舒適的學習環境。

台中市長盧秀燕今天主持北屯區廍子、松強國小暨大雅區文雅國小活動中心聯合動土典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持北屯區廍子、松強國小暨大雅區文雅國小活動中心聯合動土典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持北屯區廍子、松強國小暨大雅區文雅國小活動中心聯合動土典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持北屯區廍子、松強國小暨大雅區文雅國小活動中心聯合動土典禮。記者游振昇／攝影

台中市 小學生 盧秀燕

延伸閱讀

影／台積電千億美元投資美國建廠 盧秀燕：中科二期蓋4廠不受影響

影／大學生在台中被酒駕撞死 盧秀燕：盼司法系統重判嚴懲

盧秀燕稱台中沒有美術館遭質疑 白民代力挺：為市府驕傲

黃國昌同框市長盧秀燕 強調台中事就是民眾黨的事

相關新聞

桃園瑞埔國小逾半世紀羅漢松不治 校長籌資救老樹重活

桃園市政府最近公告楊梅區瑞埔國小樹齡50年以上、編號036羅漢松在內的老樹廢止列管保護，瑞埔國小校長陳濰安今天下午表示，...

影／台中北屯廍子、松強國小與大雅文雅國小活動中心 今天聯合動土

台中市北屯區廍子國小、松強國小暨大雅區文雅國小的活動中心將新建，今天在廍子國小舉辦聯合動土典禮，總經費3億多元由市府全額...

地磨兒國小畢業生要去哪 延伸民族實驗教育再設原民國高中？

屏東縣三地門鄉地磨兒國小深耕原住民族教育，2016年轉型原住民實驗小學，致力發展排灣族本位課程，部落族人與家長關心孩子小...

雲林莿桐鄉砸百萬打造幼兒數位校園 提前帶動數位科技教學

由於少子化，雲林縣莿桐鄉立幼兒園近3年來幼童人數雖減少約兩成，但為強化教學品質，不但增設幼幼班，莿桐鄉公所更斥資百餘萬元...

打開教室「上一堂好課」 台南分享會看到教學觀摩魅力

全國「上一堂好課」年度分享會首場8日在台南市金城國中登場，透過基地學校的蒲公英老師課堂教學分享，吸引逾150名教師及家長...

校園新鮮事／玉山國中攻玉山 一爬10年了

嘉義市玉山國中以「玉山」為校名，2016年推動校本課程「玉見名山」，從爬麟趾山到攀登台灣最高峰玉山，今年滿10周年，課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。