地磨兒國小畢業生要去哪 延伸民族實驗教育再設原民國高中？

屏東縣三地門鄉地磨兒國小深耕原住民族教育，2016年轉型原住民實驗小學，致力發展排灣族本位課程，部落族人與家長關心孩子小學畢業後，如何延續民族實驗教育下一步，是否設地磨兒國中部？舉辦論壇，邀集部落、學者、家長們討論。

屏東縣有9個原鄉，三地門鄉是9個原鄉中人數最多的鄉，三地門鄉有3所民族實驗學校、1所理念學校，三地門鄉從未有國中，三地門鄉的孩子們，國小畢業後大多到鄰近瑪家國中就讀，或是到市區就學。

地磨兒國小深耕原住民族教育，2016年轉型原住民族實驗小學，校長陳惠美說，學校致力發展排灣族本位課程，讓孩子從小培養文化認同、並具備學習力、文化力與族語力。但部落族人與家長一直關心孩子小學畢業後，如何延續民族實驗教育，確保族語與傳統文化得以延續，透過舉辦論壇，凝聚共識，為未來民族實驗教育體制發展尋求可行之道。

舉辦論壇，共四場次專題討論，邀集立委伍麗華、三地門鄉長曾有欽、前校長陳再興、校長曾昱山、許裕呈、教授陳枝烈、院童春發等人討論，分別從評估、整合與分析談論「K-9民族教育體制」等主題，討論民族實驗教育的下一步。

原住民族委員會教育文化處專門委員瑪勒芙勒芙・杜妲利茂說，原住民實驗學校全國44間，國中有6間，泰雅族3間，鄒族、布農族、蘭嶼完全中學，這幾個是以國中階段實驗學校。實驗學校推行今年是第8年，今年會做盤整。很多家長希望排灣族能有一所國中，這要看家長凝聚力，若有意願，相關單位會給予支持。

立委伍麗華說，實驗教育三法，實驗小學邁入國高中階段，依相關程序，校務會議、家長大會均通過後，才能往下個程序走，走在最前面高雄市巴楠花部落中小學，即將邁入高中階段，學校硬體宿舍等教育部會給予協助。