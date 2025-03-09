桃園瑞埔國小逾半世紀羅漢松不治 校長籌資救老樹重活

桃園市政府最近公告楊梅區瑞埔國小樹齡50年以上、編號036羅漢松在內的老樹廢止列管保護，瑞埔國小校長陳濰安今天下午表示，該校這棵老樹感染褐根病被宣告不治，市府廢止列管後，校方不會移除，將透過民間資源自籌經費全力救治，用環境教育方式處理，希望老樹活過來。

瑞埔國小校園包括樹齡逾50年以上的羅漢松、及榕樹、森氏紅淡比、錫蘭橄欖、茄苳多棵校樹受列管保護，最近市府農業局公告廢止該棵羅漢松列管保護，陳濰安說，他去年發現該棵羅漢松老樹的枝葉慢慢枯萎，請農業局派專員到校檢查，才發現該棵老樹感染褐根病，宣告老樹不治。

陳濰安身為桃園市永續發展與環境教育輔導團成員之一，決定救治這棟老樹、而非移除處置，校方最近將該棵羅漢松老樹枯萎枝葉剪除、減輕老樹壓力，並將開挖老樹根部水泥地解放，他說，農業局建議採悶燻方式處理老樹，但此法較不環保，會汙染環境，也對小朋友形成二次汙染，不是最友善方式，原先老樹被列管，校方不能動，如今廢止列管保護，校方反而可以全力救治老樹。

校方採取友善救治老樹方法，將把老樹根部棲地打開，解除根部被水泥地禁錮，透過老樹棲地擴大，讓老樹慢慢透過自體呼吸自救，慢慢讓老樹恢復生命力，逾半世紀的老樹值得保護，移除只要1、2秒，要保護存活卻需要時間和經費，校方找人評估需要1、20萬，陳說，「我覺得可以投資，老羅漢松廢除列管後，校方反而可透過民間資源全力救治它」。