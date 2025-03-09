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雲林莿桐鄉砸百萬打造幼兒數位校園 提前帶動數位科技教學

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣莿桐鄉立幼兒園打造數位校園，透過動漫設計的課程，更能吸引並提高孩子的學習興趣。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣莿桐鄉立幼兒園打造數位校園，透過動漫設計的課程，更能吸引並提高孩子的學習興趣。記者蔡維斌／翻攝

由於少子化，雲林縣莿桐鄉立幼兒園近3年來幼童人數雖減少約兩成，但為強化教學品質，不但增設幼幼班，莿桐鄉公所更斥資百餘萬元添購各項3C設備，設立首座幼兒「數位教室」，希望透過數位化升級，讓孩子能在更現代化的教學環境中成長與學習。

莿桐鄉公所指出，鄉立幼兒園在2022年以前，幼兒人數均維持在330人左右，近年來，受少子化影響，人數逐年減少，從112年度起，配合教育部「降低教保服務人員與幼兒比例」政策，將師生比率，由原先1比15人調整為1比12人。

幼兒園指出，為強化幼教品質，鄉長廖秋蓉全面推動增設幼幼班，讓更多學齡前幼兒可提早學習，所以幼兒總人數較以往減少約2成，但整體教保品質獲得提升，且仍維持既有班級數，目前大中小班共11班236名幼兒、幼幼班也有3班43人，全園共計279人。

除維護學齡前幼兒人數不大幅下滑，更全面提升教學環境，今年斥資133萬元，為每個班級添購50吋液晶電視及15吋筆記型電腦，同時也建置全園無線網路設備，打造優質數位化學習環境，讓幼兒教育邁入數位教學新紀元。

鄉長廖秋蓉指出，數位學習已是科技時代風潮，為迎合新世代教育需求，全面提升幼兒園硬體打造幼兒「數位教室」，提供幼童更豐富多元的學習體驗，透過大螢幕生動呈現教學內容，搭配筆記型電腦輔助，激發幼童學習興趣與潛能。

同時也積極提升教師數位教學，聘請資訊專家授課，讓老師具備設計符合幼兒電腦數位教學能力，並提高課程的豐富度與精采度，包括透過動漫設計強化課程內涵，讓學習更具吸引力，也提高孩子的興趣。廖秋蓉表示，希望透過幼兒園硬體的改造，提升教學品質，讓全鄉的小寶貝都在優質的環境中快樂學習、健康成長。

雲林縣莿桐鄉立幼兒園除率先提升校園數位化，並打造安全遊樂空間，讓孩子快樂成長。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣莿桐鄉立幼兒園除率先提升校園數位化，並打造安全遊樂空間，讓孩子快樂成長。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣莿桐鄉立幼兒園打造數位校園，透過動漫設計的課程，更能吸引並提高孩子的學習興趣。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣莿桐鄉立幼兒園打造數位校園，透過動漫設計的課程，更能吸引並提高孩子的學習興趣。記者蔡維斌／翻攝

3C 幼兒園

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