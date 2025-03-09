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國中教育會考減1.6萬人 17.5萬人報名創新低

中央社／ 台北9日電

114年國中教育會考將於5月17日及18日舉行，根據全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數17萬5247人，比113年減少1萬6880人，也是歷年新低。

教育部今天發布新聞稿指出，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加會考，且一律免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名。

根據全國試務會統計，114年國中會考全國18個考區及大陸考場總報名人數總計17萬5247人（集體報名17萬3436人、個別報名1811人）；報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬7421人，中投考區2萬7135人、台北考區2萬201人。

全國試務會提醒考生，114年國中教育會考將於5月17日及18日舉行，4月11日寄發准考證，集體報名考生准考證由就讀國中轉發，個別報名考生准考證由考區試務會寄發；考生收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請勘誤日期為4月14日及15日，集體報名考生向就讀國中提勘誤需求，個別報名考生向考區試務會提勘誤需求。

考生如來不及於上述第1階段勘誤時間完成資料勘誤，或於第1階段勘誤後有新增勘誤需求，可於5月17日至18日每日考試期間，至考場試務中心辦理第2階段勘誤。

國中教育會考 新北

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