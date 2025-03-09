打開教室「上一堂好課」 台南分享會看到教學觀摩魅力

全國「上一堂好課」年度分享會首場8日在台南市金城國中登場，透過基地學校的蒲公英老師課堂教學分享，吸引逾150名教師及家長參加。南市新課綱創思教學研發中心主任陳思瑀表示，這不是過去推舉優秀老師的教學觀摩，而是透過教學公開，讓看課的人與上課的老師相互切磋、學習。

首場分享會邀集9位老師現場教課，為能真實呈現課堂教學的平時樣貌，承辦學校金城國中除廣邀校內有興趣的學生參加，也邀請安平國小學生參與。國中場共開6堂公開課，國小場則安排3堂公開課，堂堂精彩，一天下來，觀課老師都說收穫良多。

曾獲得首屆帶職帶薪全時進修獎勵殊榮的台中龍海國小老師李義評，引導學生實驗操作「自製吸管直笛」，讓學生了解聲音有大小、高低與音色等不同性質，這樣的自然課不但有趣也深具探究學習精神。

另，曾獲2013年星雲教育獎的台東寶桑國中老師楊惠如，精準掌握學生的語文理解程度，運用提問方式，引導學生學習如何欣賞一首好詩。台東都蘭國中主任周煜翔的基因配對生物教學，知能與趣味兼具，讓學生不想下課。基隆銘傳國中老師林佑霖，透過系統性的教學設計，將視覺、聽覺與肢體展演合而為一，引導學生提升自我的肢體表達力。

計畫主持人林文虎的國中英語課，則兼具細膩的教學技巧與行雲流水的教學脈絡，讓學生不斷地在口說、書寫的反覆練習中，提升聽說讀寫的英語能力，現場佳評如潮。

下午場的活動聚焦在行政推動與校訂課程規畫的經驗交流，桃園平南國中校長蘇彥瑜、花蓮西寶國小校長李志成、屏東中正國小校長許嘉政，以對談方式分享如何將108課綱的精神落實於校園中。而參與計畫10餘年的南投長福國小代理校長廖婉雯分享曾面臨廢併校的長福是如何一步一腳印地蛻變成深獲家長支持與肯定，穩定持續深耕的南投偏鄉小學。