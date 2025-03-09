校園新鮮事／玉山國中攻玉山 一爬10年了

嘉義市玉山國中以「玉山」為校名，2016年推動校本課程「玉見名山」，從爬麟趾山到攀登台灣最高峰玉山，今年滿10周年，課程含德智體群美5面向，培養謙遜溫和、勇於挑戰、激發潛能學生；學生說，「攀登玉山培養不放棄、勇敢追夢精神！」

教師每年帶7年級學生約200人，登上海拔2854公尺麟趾山，結合「家長的1封信」課程，讓家長寫明信片給新進到國中孩子鼓勵期許的話，請導師帶上山將信轉交孩子，許多孩子第一次收到父母親筆信，感謝又感動。

教師把7年級孩子從麟趾山帶到玉山登山口，讓學生遙望玉山。校長鄭振銘說：「玉山國中領孩子行到人生路口，未來人生巔峰要靠孩子們逐步完成」。

8年級攀登玉山前峰，因疫情山屋不開放，2021年調整規畫合歡群峰探索課程，每年甄選各班4名學生共30人組探索隊伍，經體能訓練、團體動力課程，來回單攻合歡群峰，讓孩子學獨處，不只體能攀爬，加入自我內心覺察練習，登山教育引導學生體驗感受過程。

9年級每年遴選30名各班體能優異學生，有時登上海拔3239公尺玉山前峰，有時登頂3952公尺主峰，透過體適能知識學習與應用，提升學生身體素質能力，讓學生打開五感，重新認識運動中的自己。帶隊主任張銘修說，「登頂過程看到團隊間互助合作」；黃姓學生說：「在大石瀑下來過程，還好有同學幫我背背包，不然我真的會走不下來」。

鄭振銘強調，玉山教學團隊把全世界當教室，不論校園角落、社區部落、城鎮鄉野、文化場所、節慶儀式、山野溪流、海洋海岸，都是覺察、體驗、探索、反思新樂園。帶學生挑戰極限、探索自我、師法自然、反思生命；「山是學校，大地是無邊教室，玉山場域讓玉山孩子培養不同視野」。