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新聞眼／教改30年 升學主義沒消滅

聯合報／ 本報記者楊惠琪
校安考量與學習環境，是家長選擇讓孩子就讀私校的主因。圖為私中招考畫面。圖／聯合報系資料照片
校安考量與學習環境，是家長選擇讓孩子就讀私校的主因。圖為私中招考畫面。圖／聯合報系資料照片

以升學為導向的明星私中入學考近日接連上場，國小還沒畢業的小六生，爭搶錄取率最低只有百分之五的私中窄門，只為了提前取得進頂尖大學的門票。教改三十年，升學主義不但沒被消滅，反讓學生更一窩蜂搶攻私校。

國小應該是課業壓力最輕的階段，坊間補習班卻出現小二數學資優班、小六私中特訓班，而有雙北「私校七雄」之稱的延平、薇閣、靜心、再興、復興等名校，國中部招生近年連創新高，中南部考生也「進京趕考」，動輒數千人報考，還得出動員警維持試場外交通。

被喻為全台私中一級戰區、競爭最激烈的台中市，補習班小六升私中的招生，家長漏夜排隊搶黃金座位，儘管後來改為多元入學，焦慮的家長一樣把孩子往補習班送。

少子化衝擊下，近十年來國中生人數大減二十五萬人，但私中就讀率卻持續成長，目前就讀私校比率超過百分之十六，幾乎每六名國中生就有一人讀私校。

什麼原因讓家長對私校趨之若鶩？不外乎是家長對一○八課綱的資訊焦慮、年年上演的公校教師荒，以及新北割喉案助燃的校園安全問題。

針對私校「小聯考」招生爭議，過去曾有立委提案修法，嚴禁私校不得以測驗、口試、審查成績等方式招生，應以抽籤解決超額問題，前教育部長潘文忠、現任教育部長鄭英耀均曾表態支持修法，但在私校團體與部分家長團體反對下，修法進度還在原地踏步。

反對修法的一方喊出「家長的教育選擇權」，看著臉書、LINE社群的私校群組中，盡是焦慮家長的留言與提問，這樣的「教育選擇權」究竟是家長的選擇，還是孩子的自主決定？最後卻變成是私校舉辦學科測驗來挑學生。

一○八課綱上路五年，強調適性揚才，以學生為主體的教改理念，究竟成就了誰？

修法 補習 課綱

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