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金門大橋智慧空氣守護者 上岐國小科技實作獲肯定

中央社／ 金門8日電

金門縣烈嶼鄉上岐國小以「金門大橋下的智慧空氣守護者」關注環境議題，在113學年度「科技教育創意實作競賽」資訊科技組金門縣初賽中獲金牌獎，將代表金門參加全國賽。

金門縣烈嶼鄉上岐國小師生設計「金門大橋下的智慧空氣守護者」作品，運用冰棒棍搭建金門大橋模型，透過物聯網取得環境中細懸浮微粒（PM2.5）數據，結合OLED螢幕顯示監測空氣品質；此作品在民國113學年度科技教育創意實作競賽資訊科技組金門縣初賽中獲金牌獎，將代表金門縣參加全國賽。

上岐國小校長梁新賢接受中央社記者採訪表示，此次作品是指導老師與學生們一起討論決定，因為金門受到境外空氣污染很嚴重，而金門大橋象徵烈嶼走向大金門、走出戶外很重要的意象，所以才以此為主題。

梁新賢表示，這次作品運用程式操控系統及時呈現金門大橋的空氣品質，並結合SDGs聯合國永續發展目標，從環境教育、節能減碳的角度設計作品。

梁新賢說，這個作品背後是跨域整合思維的展現，除重視程式撰寫、運算思維、搭建結構等，也重視藝術美感的呈現，所以2名指導老師陳宗岳跟曾宇謙，就分別在資訊科技與美術部分提供學生協助。

參賽學生們表示，戶外空氣品質對他們生活影響很大，如戶外PM2.5濃度過高時，將會暫停室外活動，「那就不能出去打球了」，也有學生說，自己有過敏體質，所以對空氣品質問題也比較在意。

學生羅子濬表示，這個作品也希望讓用路人選擇是否適時使用公眾運輸；他說，這次參賽是好玩的體驗，很喜歡這種動態學習方式，未來有機會還希望能夠參與類似比賽或活動。

指導老師陳宗岳則表示，科技不只是理論，而是解決生活問題的工具，透過這次競賽，學生能夠學會如何使用科技來改善環境，這讓老師更有信心在課堂上推動專案式學習，讓學生動手做、發揮創意。

空氣品質 金門大橋

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