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屏縣國小校長霸凌老師案成立 師嘆施暴者仍穩坐高位

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣一所國小林姓校長霸凌蔣姓老師案，經評議後霸凌案「成立」。圖／取自學校臉書
屏東縣一所國小林姓校長霸凌蔣姓老師案，經評議後霸凌案「成立」。圖／取自學校臉書

屏東縣一所國小校長霸凌老師案，經屏東縣政府職場霸凌申訴處理評議會決議後，此霸凌案「成立」，教育處表示，將依規定進行議處。林姓校長表示，對於結果不服，將走救濟程序；蔣姓老師則在臉書寫道，「無言、無奈，但至少真相被揭露了。」

蔣姓老師去年6月向屏東縣政府正式提出職場霸凌申訴，經9個月後評議會評議結果為霸凌案「成立」。蔣姓老師在臉書寫道「終於，調查結果出爐，霸凌成立…可現實卻是，我依然必須每天面對那個施暴者，她依然穩坐高位，毫髮無傷。」

蔣在臉書上指出，事件起因是廠商供應營養午餐時誤將肉包配送到素食餐，讓吃素師生誤食而身心受創，他向校方反映，廠商竟要脅要停止供餐，校長則要他不要把事情鬧大，要求接受補償。他拒絕後校長便開始霸凌，在公開場合批評他，甚至放任廠商代表在協調時拍桌咆哮。

蔣指出，林姓校長的霸凌行為多樣，包括公開羞辱與孤立、行政刁難、製造內部矛盾、打壓專業成就等，以致於11至17人規模的小學校，竟有9名正式教師申請調校，其中不少是資深教師，而代理教師的流動率也居高不下。

縣府教育處表示，該案評議結果周間已送達申訴人及被申訴人，雙方當事人如有不服申訴評議決議者，得於法定期限內，依規定提出行政救濟。縣府也將依據「屏東縣政府職場霸凌防治申訴及調查處理要點」規定，對霸凌案決議成立的當事人進行懲處、調整職務、教育訓練或其他適當來處理，若當事人不服，仍可依規定提出救濟。

對此林姓校長表示，對於事件的內容及細節不方便透露，但對這樣的評議結果不服，一定會走救濟程序。

代理教師 屏東縣政府 職場霸凌

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