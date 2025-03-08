金門國小美術班招生測驗登場 41名考生爭取20個名額

金門縣114學年度國小藝術才能美術班招生鑑定～術科測驗，今天上午在中正國小舉行，共有來自縣內外41名考生參加，競爭20個正取名額，測驗內容包含線畫、彩畫及立體造型三項，考驗學生的觀察力、創造力與美術表現力，不少家長都陪著孩子到場應考，現場充滿緊張與期待的氣氛。

金門縣政府教育處社教科科長周祥敏今天也特別到場關心，對於招生進展表達高度期待，並鼓勵考生發揮藝術天賦，展現自我風格，他也感謝承辦學校的辛勞付出，讓測驗過程順利進行。

中正國小校長陳為信表示，藝術才能美術班為孩子提供專業的美術學習環境，透過系統化的課程與專業師資，幫助學生在藝術領域中探索與成長。教務主任許凱凌則指出，美術班除了培養學生的繪畫與造型能力，更重視美感教育與創意思維，讓孩子能以藝術表達內心世界，激發更多可能性。