嘉市續辦「班班有鮮奶」 全市逾2萬名公立國中小及幼兒園學生受惠

嘉義市為確保學生營養不中斷，支持本土酪農，去年自籌預算3423萬元持續推動「班班有鮮奶」政策，獲議會支持，上月開學，擴大免費供應國產鮮奶全市公立幼兒園及國中，惠及公立國中小及幼兒園2萬2477名學生，成為全台第1個涵蓋國中小及幼兒園縣市。

昨天下午市長黃敏惠到大同國小，與學子一起飲用健康營養的國產鮮奶。學生臉上洋溢幸福笑容說，「好喝！」教育處長郭添財說，乳品聯合採購案由世賢國小承辦，共評選出統一、光泉、味全及福樂等4家廠商，由各國中小擇定提供服務廠商，2月24日起陸續配送。

廠商具符合規範的倉儲設備，完成保冷袋分裝後以冷藏車依指定的配送時間送達學校，再透過教職員工協助分送班級教室，確保鮮奶能夠如期如質完成飲用，透過食育教育幫助學童認識飲用鮮奶好處，結合良好生活作息與運動習慣，確保身心靈健康發展。

黃敏惠說，市府重視學童營養與健康，打造優質學習與生活環境。去年中央推動「班班有鮮奶」政策，因鮮奶保存條件嚴格，未妥善冷藏，短時間可能變質，影響食用安全，確保鮮奶供應品質安全，市府與學校尋求完善冷鏈配送機制，九華山地藏庵捐贈保冰桶與保冷袋，解決鮮奶配送過程溫控問題。