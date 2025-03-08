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嘉市續辦「班班有鮮奶」 全市逾2萬名公立國中小及幼兒園學生受惠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市續辦「班班有鮮奶」，昨天下午市長黃敏惠到大同國小與學子一起飲用健康營養的國產鮮奶。學生臉上洋溢幸福笑容。圖／嘉市府提供
嘉市續辦「班班有鮮奶」，昨天下午市長黃敏惠到大同國小與學子一起飲用健康營養的國產鮮奶。學生臉上洋溢幸福笑容。圖／嘉市府提供

嘉義市為確保學生營養不中斷，支持本土酪農，去年自籌預算3423萬元持續推動「班班有鮮奶」政策，獲議會支持，上月開學，擴大免費供應國產鮮奶全市公立幼兒園及國中，惠及公立國中小及幼兒園2萬2477名學生，成為全台第1個涵蓋國中小及幼兒園縣市。

昨天下午市長黃敏惠到大同國小，與學子一起飲用健康營養的國產鮮奶。學生臉上洋溢幸福笑容說，「好喝！」教育處長郭添財說，乳品聯合採購案由世賢國小承辦，共評選出統一、光泉、味全及福樂等4家廠商，由各國中小擇定提供服務廠商，2月24日起陸續配送。

廠商具符合規範的倉儲設備，完成保冷袋分裝後以冷藏車依指定的配送時間送達學校，再透過教職員工協助分送班級教室，確保鮮奶能夠如期如質完成飲用，透過食育教育幫助學童認識飲用鮮奶好處，結合良好生活作息與運動習慣，確保身心靈健康發展。

黃敏惠說，市府重視學童營養與健康，打造優質學習與生活環境。去年中央推動「班班有鮮奶」政策，因鮮奶保存條件嚴格，未妥善冷藏，短時間可能變質，影響食用安全，確保鮮奶供應品質安全，市府與學校尋求完善冷鏈配送機制，九華山地藏庵捐贈保冰桶與保冷袋，解決鮮奶配送過程溫控問題。

黃敏惠強調，雖中央停辦班班喝鮮奶政策，但嘉市堅持「教育優先、孩子第一」，自編預算，2月起擴大對象為公立幼兒園及國中，追加預算編列國小鮮乳採購費，讓國中小及幼兒園學生持續享有充足的乳品攝取，以行動支持國內酪農產業。

嘉市續辦「班班有鮮奶」，昨天下午市長黃敏惠到大同國小與學子一起飲用健康營養的國產鮮奶。學生臉上洋溢幸福笑容。圖／嘉市府提供
嘉市續辦「班班有鮮奶」，昨天下午市長黃敏惠到大同國小與學子一起飲用健康營養的國產鮮奶。學生臉上洋溢幸福笑容。圖／嘉市府提供
嘉市續辦「班班有鮮奶」，昨天下午市長黃敏惠到大同國小與學子一起飲用健康營養的國產鮮奶。學生臉上洋溢幸福笑容。圖／嘉市府提供
嘉市續辦「班班有鮮奶」，昨天下午市長黃敏惠到大同國小與學子一起飲用健康營養的國產鮮奶。學生臉上洋溢幸福笑容。圖／嘉市府提供
嘉市續辦「班班有鮮奶」，昨天下午市長黃敏惠到大同國小與學子一起飲用健康營養的國產鮮奶。學生臉上洋溢幸福笑容。圖／嘉市府提供
嘉市續辦「班班有鮮奶」，昨天下午市長黃敏惠到大同國小與學子一起飲用健康營養的國產鮮奶。學生臉上洋溢幸福笑容。圖／嘉市府提供

幼兒園 鮮奶 黃敏惠

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