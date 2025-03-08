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「禮義廉恥」重返校園 高雄三民國小揭幕

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄市家長協會推動禮義廉恥牌匾重返校園，昨天在三民國小舉行第100方揭幕儀式。記者郭韋綺／攝影
高雄市家長協會推動禮義廉恥牌匾重返校園，昨天在三民國小舉行第100方揭幕儀式。記者郭韋綺／攝影

早年教育部以「四維」為共同校訓，校園高掛禮義廉恥匾額，因政治等因素匾額逐漸從校園消失。高雄市家長協會推動禮義廉恥重返校園多年，昨為三民國小的「禮義廉恥」揭幕，理事長黎明說，這是第100個成果，雖常被學校婉拒，但品格教育很重要，會持續推動。

高雄市家長協會6年前發起禮義廉恥重返校園，找各行各業贊助。黎明說，孩子的品德教育很重要，沒想到教科書不教了，禮義廉恥匾額也不掛了，有政黨認為禮義廉恥是故總統蔣中正所喊出來的口號，藉此操作意識形態，事實上禮義廉恥是出自於管仲。

黎明表示，推動至今已花費上百萬元，雖也遇到學校反對婉拒，但為扎根孩子品格教育，會堅持下去。

教育局主秘歐素雯說，市府也重視品德教育，只是隨著時代改變，品德教育著重多元化，或許有人跟她一樣在成長過程對禮義廉恥4個字並不陌生，早期校園穿堂、禮堂都能看到，也留下難忘的學習歷程印記，相信藉由禮義廉恥重返校園，孩子會有更多元學習。

三民國小校長張宏仁說，學校的禮義廉恥匾額原本掛在穿堂，因為颱風整修暫時卸下，家長協會和退休教師正好聯繫該校願意致贈匾額，校方評估後決定不以匾額形式掛回，而將禮、義、廉、恥4個字分別鑲嵌在紅樓女兒牆上，象徵開放多元。

教育部 校園 高雄市

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