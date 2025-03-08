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雲嘉偏鄉國小 增建幼兒園

聯合報／ 記者黃于凡陳雅玲／連線報導
嘉義縣阿里山鄉達邦國小里佳分校附設幼兒園落成啟用，融入鄒族意象打造新校舍。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉達邦國小里佳分校附設幼兒園落成啟用，融入鄒族意象打造新校舍。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣阿里山鄉里佳村山路蜿蜒崎嶇，各部落距離遙遠，教育資源不足，托嬰托育都是難題，縣府新建達邦國小里佳分校附設幼兒園昨天啟用，收托30人；雲林林內鄉僅有1所公立幼兒園，縣府將林內國小老舊宿舍活化打造附設幼兒園，招生64人，有14名幼兒入學。

阿里山鄉里佳村部落最遠，達邦國小里佳分校附設幼兒園經風災地震，有安全疑慮，縣府教育處在教師宿舍旁新建校舍，可收托24名學生，歷時3年昨天啟用，讓孩子就近入學。

教育處說，達邦國小里佳分校附設幼兒園成立近20年，舊教室地基掏空，教室外地面傾斜龜裂，提供幼兒安全學習環境，向國教署爭取1116萬元，在教師宿舍旁建新教室，克服交通不便、缺工及物價上漲，歷時3年多完工。

里佳幼兒園新建教室1層樓，包括2間室內活動教室、1間廁所、1間儲藏室。教室屋頂以鄒族榮耀象徵「熊鷹」為靈感，設計為弧形造型，象徵幼兒園`o`oko（孩子們）如熊鷹般自由翱翔，勇敢快樂成長。教室外牆彩繪阿里山特有動物，如同在山林中與動物共融。里佳分校附設幼兒園有13名學生就讀，最多收托24人。縣長翁章梁希望孩子快樂成長。

雲林林內鄉僅有1所公立幼兒園，為滿足托育需求，縣府爭取中央補助，將林內國小老舊宿舍活化打造附設幼兒園，去年完工，2月招生，可招生64人，目前有14名幼兒入學。縣長張麗善說，提供平價教保服務，鼓勵年輕人勇敢生育。

林內國小附設幼兒園利用原老舊宿舍空間活化，總經費5696萬元，國教署補助5037萬元，縣府自籌659萬，2022年底動土，去年9月完工，張麗善、國教署主秘張永傑、縣府教育處長邱孝文、縣議員張維崢及陳永修等，昨天共同為林內國小附設幼兒園落成啟用揭牌。

雲林縣府爭取中央補助，將林內國小老舊宿舍活化打造附設幼兒園，昨天落成啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府爭取中央補助，將林內國小老舊宿舍活化打造附設幼兒園，昨天落成啟用。記者陳雅玲／攝影

宿舍 幼兒園 教室

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