台南安慶國小探索社區 驚喜發現通學道路竟是百年河道

台南市安慶國小六年級師生在台江流域志工的帶領下，走出校園，深入社區，踏溯台江流域的歷史與環境，學生手持百年地圖，徒步探索海尾寮溪（排水線），驚喜發現現今的同安路，原來在百年前是海尾寮溪的一部分。

師生沿途經過青草店、幼兒園、藥局等社區設施，最終抵達海尾寮抽水站，觀察河川環境，並進行水質檢測，結果顯示溶氧趨近零，且散發惡臭，顯示海尾寮溪的汙染嚴重，亟待關注與改善。

透過活動規畫並繪製安慶國小至台江文化中心的「友善學習路徑」。學生們來到台江文化中心NGO教室，分組討論，根據探索過程中的觀察與發現，完成五組學習路徑地圖，不僅更了解社區歷史，也開始思考如何改善家鄉的環境。

台江社區大學表示，為了讓台江地區的學校與社區更緊密連結，每學期都會安排台江綠道志工入校，陪伴師生徒步探索家鄉，認識河川港道與百年文化路徑。透過實地體驗，學生不僅能理解環境變遷，也能提升對家鄉的認同感與守護意識，成為關心台江環境的小公民。

帶隊老師蘇育陞表示，學生們在短短一個下午，完成了從走讀、探索、水質檢測到學習地圖的繪製，展現了極大的學習潛力。這次課程不僅提升了學生的環境意識，也讓他們對自己的生活周遭有更深入的觀察與思考。