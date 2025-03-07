英國Wise Children劇團「咆哮山莊」 高雄衛武營獨家演出

衛武營國家藝術文化中心全台獨家節目Wise Children劇團「咆哮山莊」今起登場連演3天，這齣在歐美叫好且叫座的節目，用創意賦予經典新面貌，營運副總監黃國威表示，衛武營做為國際級的劇院，將持續透過跨國資源連結，讓台灣觀眾觀賞當今風靡各國的精彩演出，感受世界藝術脈動。

這齣由英國戲劇獎得主艾瑪．萊斯改編執導艾蜜莉・勃朗特的同名文學名著小說，英國國家劇院、Wise Children劇團、布里斯托老維克劇院、約克皇家劇院共製，在劇場用仿如《樂來越愛你》、《紅磨坊》歌舞電影形式，重塑經典三代愛怨情仇。

衛武營取得台灣獨家演出，Wise Children劇團「咆哮山莊」亞洲巡演首站在高雄，黃國威說，票券迅速完售，僅剩加開席次，非常高興獲得台灣觀眾支持，未來將把更多優秀國際製作引進給國內觀眾。

「咆哮山莊」講述主角孤兒希斯克里夫，被咆哮山莊主人恩蕭從利物浦帶回收養，與其女兒凱瑟琳成為青梅竹馬，但在凱瑟琳決定嫁給高富帥的鶇翔莊園長子林頓後，主角憤而離家並在致富後歸來，開啟對兩大家族報復的悲劇愛情故事。

Wise Children劇團創辦人艾瑪．萊斯以其創意十足的劇場手法，重塑經典，藉由一人分飾多角、動人歌舞和流暢場面調度，如同歌舞電影的劇場live版，透過充滿創意的娛樂方式，將知名文學作品打造成的緊湊故事，讓人看了大呼過癮。