新北淡水興仁國小校舍漏水嚴重 議員爭取經費改善

這幾天北部天氣相當濕冷，雨下不停，不僅是外出會稍顯麻煩之外，對於新北市淡水區興仁國小更是一大問題，由於興仁國小校舍從民國64年使用到現在，經過50年建築物有許多地方老舊破損，尤其是行政大樓的一到三樓，牆面到天花板都有嚴重的壁癌及漏水問題，因此日前新北市議員陳偉杰，就到學校來會勘，希望可以來爭取經費進行整體的改善工程。

市議員陳偉杰表示，從學校的行政辦公室，到部份教室都可以清楚看到牆角邊及天花板有壁癌及漏水的狀況，這也讓學生及老師在一個充滿掉漆，粉塵嚴重的環境中學習。校長表示，興仁國小位置氣候潮濕多雨，常常就發生漏水情況，因此也希望透過市議員的幫助來進行改善。

老師將置物箱搬開後，牆角全是嚴重的壁癌，而過去下大雨，水還會滲進教室內，地板滿是積水，可見漏水有多嚴重，興仁國小校長陳政詮表示，學校行政大樓包括了，行政辦公室、健康中心及許多科任教室等等都有嚴重的漏水情形，而經過學校估計整修經費需要近千萬，也影響師生辦公及上課，因此也希望透過市議員的爭取下，可以進行整修工程，讓學生及老師有更好的學習環境。