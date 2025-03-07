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推動禮義廉恥牌匾重返校園 高雄市第100方揭幕立下里程碑

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市家長協會推動禮義廉恥牌匾重返校園，今天在三民國小舉行第100方揭幕儀式。記者郭韋綺／攝影
高雄市家長協會推動禮義廉恥牌匾重返校園，今天在三民國小舉行第100方揭幕儀式。記者郭韋綺／攝影

過去曾有立委批評禮義廉恥是威權復辟，引發爭議，不少學校禮義廉恥牌匾也莫名被撤下，高雄市家長協會推動禮義廉恥重回校園，自發性在各學校掛回牌匾，今天在高雄三民國小掛上第100方禮義廉恥牌匾，立下里程碑。

協會理事長黎明表示，掛匾推動不易，被不少學校婉拒，但品格教育對下一代很重要，會繼續推動下去。

過去教育部以禮義廉恥當校訓，校舍、禮堂常見禮義廉恥4字牌匾，近幾年校園禮義廉恥牌匾漸漸消失，高雄市家長協會2019年起四處找贊助、找學校希望把匾額掛回去。

今天在三民國小舉行第100方禮義廉恥匾額揭幕儀式，立下里程碑，理事長黎明表示，孩子品德教育很重要，沒想到教科書卻不教了，牌匾也不掛了，他指有政黨認為禮義廉恥是故總統蔣中正說的口號，藉此操作意識形態，事實上禮義廉恥4字出自於管子。

黎明說，部分學校禮義廉恥牌匾撤下後，希望重新掛回，但只隱晦提到牌匾不見、或牌匾太舊丟掉，他強調，推動過程中，當然也遇過學校反對或教師反彈，婉拒受贈牌匾，掛匾運動已花費上百萬元，但會持續推動下去，希望可以再有下一個100方。

教育局主秘歐素雯表示，品德教育一直都在推動，只是隨著時代改變，目前品德教育屬多元性，像是三好校園、優品學校，鼓勵老師用獎勵代替懲罰，正向管教。她說，在座各位或許跟她一樣，在成長過程裡對禮義廉恥4個字不陌生，早期校園穿堂、禮堂都能看到這4字，烙印學習歷程上，相信協會再次推動禮義廉恥重返校園，孩子能有更多元的學習。

三民國小校長張宏仁說，學校禮義廉恥牌匾原設置在穿堂，今年因為颱風整修，暫拿下禮義廉恥牌匾，家長協會和退休教師正好聯繫致贈牌匾，為了呼應校園開放性，打算不以牌匾形式掛回，而以個別字體鑲嵌在紅樓女兒牆上，呈現開放多元。

高雄市家長協會推動禮義廉恥牌匾重返校園，今天在三民國小舉行第100方揭幕儀式。記者郭韋綺／攝影
高雄市家長協會推動禮義廉恥牌匾重返校園，今天在三民國小舉行第100方揭幕儀式。記者郭韋綺／攝影
高雄市家長協會推動禮義廉恥牌匾重返校園，今天在三民國小舉行第100方揭幕儀式。記者郭韋綺／攝影
高雄市家長協會推動禮義廉恥牌匾重返校園，今天在三民國小舉行第100方揭幕儀式。記者郭韋綺／攝影
高雄市家長協會推動禮義廉恥牌匾重返校園，今天在三民國小舉行第100方揭幕儀式。記者郭韋綺／攝影
高雄市家長協會推動禮義廉恥牌匾重返校園，今天在三民國小舉行第100方揭幕儀式。記者郭韋綺／攝影

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