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靜修中學八年級生日本農村Home Stay 校際交流開眼界

聯合報／ 教育事業部
台日學伴交流互動，體驗日本傳統茶道。圖／臺北市靜修中學提供
台日學伴交流互動，體驗日本傳統茶道。圖／臺北市靜修中學提供

台北市靜修中學師生日前赴日本關西，進行五天四夜教育旅行，七日返國。本次行程由校長蔡英華率領5位師長及全體八年級學生，除走訪大阪京都名勝，也體驗日本農村生活，並與京都京田邊市大住中學交流。

在農家體驗活動中，師生入住奈良飛鳥大和村地農家，感受日本傳統農村生活。學生們與寄宿家庭密切互動，從農家一日生活到一起製作餐點，除了品嚐新鮮食材，更認識日本飲食文化。退村儀式上，八年級學生陳虹樺以日文代表致詞，向農家表達誠摯感謝，也展現語言學習的成果。

與京田邊市大住中學師生交流的部分，大住中學校長森本克美強調「培養健全人格與社會責任」的教育核心，與靜修中學的理念契合。蔡英華表示：「這是靜修中學第三年帶國中生到日交流。透過實地參訪與互動，能讓學生拓展國際視野，學習尊重並欣賞不同文化。」八年級學生張叡翔、王佳芬、楊舒涵分別以日文、中文及英文致詞，並由八年善班表演活潑、溫馨的英文聖歌，展現學習成果與團隊精神，贏得熱烈掌聲。京都地區電視台亦到場採訪。

蔡英華特別感謝大住中學全體師生的熱情接待，讓學生能體驗茶道文化，並與日本學伴交流。期盼未來雙方持續深化交流，讓學生在跨文化互動中培養全球移動力。

退村式中，靜修學生與日本農家主人深情道別。圖／臺北市靜修中學提供
退村式中，靜修學生與日本農家主人深情道別。圖／臺北市靜修中學提供
靜修師生與日本京都大住中學師生大合影。圖／臺北市靜修中學提供
靜修師生與日本京都大住中學師生大合影。圖／臺北市靜修中學提供
靜修中學蔡英華校長接受大住中學森本克美校長贈送的交流紀念禮物。圖／臺北市靜修中學提供
靜修中學蔡英華校長接受大住中學森本克美校長贈送的交流紀念禮物。圖／臺北市靜修中學提供
學生入住日本農家，體驗農村生活。圖／臺北市靜修中學提供
學生入住日本農家，體驗農村生活。圖／臺北市靜修中學提供

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