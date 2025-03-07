靜修中學八年級生日本農村Home Stay 校際交流開眼界

台北市靜修中學師生日前赴日本關西，進行五天四夜教育旅行，七日返國。本次行程由校長蔡英華率領5位師長及全體八年級學生，除走訪大阪京都名勝，也體驗日本農村生活，並與京都京田邊市大住中學交流。

在農家體驗活動中，師生入住奈良飛鳥大和村地農家，感受日本傳統農村生活。學生們與寄宿家庭密切互動，從農家一日生活到一起製作餐點，除了品嚐新鮮食材，更認識日本飲食文化。退村儀式上，八年級學生陳虹樺以日文代表致詞，向農家表達誠摯感謝，也展現語言學習的成果。

與京田邊市大住中學師生交流的部分，大住中學校長森本克美強調「培養健全人格與社會責任」的教育核心，與靜修中學的理念契合。蔡英華表示：「這是靜修中學第三年帶國中生到日交流。透過實地參訪與互動，能讓學生拓展國際視野，學習尊重並欣賞不同文化。」八年級學生張叡翔、王佳芬、楊舒涵分別以日文、中文及英文致詞，並由八年善班表演活潑、溫馨的英文聖歌，展現學習成果與團隊精神，贏得熱烈掌聲。京都地區電視台亦到場採訪。