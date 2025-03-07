拚生育率 雲林縣林內鄉林內國小增設附幼開始招生

雲林縣林內鄉僅有一所公立幼兒園，為滿足托育需求，縣府爭取中央補助，將林內國小老舊宿舍活化打造附設幼兒園，去年完工，今年2月開始招生，可招生64人，目前已有14名幼兒入學。縣長張麗善表示，希望透過提供平價的教保服務，鼓勵年輕人勇敢生育。

林內國小附設幼兒園位於林內國小對面，是利用原老舊宿舍空間活化，總經費5696萬元，由國教署補助5037萬元，縣府自籌659萬元，2022年底動土，去年9月完工，今張麗善、國教署主秘張永傑、縣府教育處長邱孝文、縣議員張維崢及陳永修等人共同為林內國小附設幼兒園落成啟用揭牌。

張麗善表示，2023年林內鄉新生兒只有63位，2024年成長至168位，出生率明顯增加，但林內鄉僅有一所公立幼兒園，過去想要入學還要抽籤，許多孩子甚至要到外地就讀，增設附設幼兒園，不僅可提供平價的教保服務，且新建幼兒園設施完善，有多功能教室、遊戲區、戶外活動空間，並融入友善無障礙設計，可讓孩子健康學習。

林內國小附設幼兒園依法規定可招生幼幼班1班、混齡2班，共可容納64名學生，邱孝文表示，園方2月開始招生，現幼幼班已有11名學生、混齡班3名。