快訊

王品宣示創更多「億元」品牌 月營收破億就保證獲利？

讓日本再度偉大？東京想花千億重建「江戶城天守閣」

驚！71歲陳盈潔死訊瘋傳 經紀人回應這麼說

看到誰就砍誰！竹市國中生持美工刀揮舞 家長憂心校安

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市某國中一年級資源班學生情緒失控，竟翻找老師抽屜拿出一把美工刀，對著老師揮舞，當時現場還有其他特教班學生，見狀後感到害怕。記者黃羿馨／攝影
新竹市某國中一年級資源班學生情緒失控，竟翻找老師抽屜拿出一把美工刀，對著老師揮舞，當時現場還有其他特教班學生，見狀後感到害怕。記者黃羿馨／攝影

新竹市某國中一年級資源班學生小明（化名），因情緒障礙長期校內與人衝突，上月更情緒失控，竟從老師抽屜拿出美工刀，對著老師揮舞，事後甚至說「看到誰就砍誰」引起家長恐慌，擔心孩子在校安全。市府表示，已安排情緒行為專業支援團隊入校。

該班家長投訴，孩子從國小就跟小明同班，小明當時在學校就經常動手打人，上國中後也經常與人衝突。最近小明因搖晃同學桌子，遭對方勸阻後，憤而踢翻其他學生的桌椅，導致一名女同學受傷請假。

家長更指出，2月25日小明情緒失控，竟翻找老師抽屜拿出一把美工刀，對著老師揮舞，當時現場還有其他特教班學生，見狀後感到害怕。事後校方聯繫小明家長到校處理，沒想到小明事後仍說，以後還是要拿刀，「管他有沒有仇，看到誰就砍誰」，小明家長對此竟說「又沒人受傷」，讓其他家長感到恐慌。

校方則回應，該生已被鑑定為情緒障礙特教生，去年學校已向教育處申請特教助理員隨班輔助，並成立專業支援團隊，召開多次會議，討論適合該生的學習方式，考量其他學生的安全與學習權益，對於該生學校規畫方向是透過個別化課程或線上學習，待學生情緒穩定後，再逐步回到學校小組課程。

針對2月25日事件，校方表示，當時該生因情緒失控，翻動老師辦公桌，並從抽屜拿出美工刀，當時老師意識到學生情緒激動，未與其發生衝突，而是適時進行勸導。根據老師與特教團隊評估，該生當時並無攻擊他人的意圖，而是因情緒激動才做出過激的言語行為，但因現場有其他特教生目睹該情況，難免受到驚嚇，因此學校已加強課堂安全管理，並強化教室內危險物品的管控，學校也對普通班與特教班學生宣導與教育，教導他們如何與情緒障礙學生相處。

新竹市教育處說明，本案已接獲校方校安通報，該校於事件發生當下立即安排行政、導師與特教老師在現場安撫學生情緒，任課老師立即帶其他學生離開現場。事件發生當天校方亦及時通知家長到校協助處理，並向教育處尋求輔導支援。

此外，教育處已於去年核定8小時特教助理員服務該生，該生於資源班上課時皆有助理員陪同，讓學校行政人員（輔導主任與特教組長）能及時在該生有情緒反應時協助帶離教室與陪伴安撫。

失控 情緒 特教 衝突

延伸閱讀

響應三八婦女節！竹市凍卵政策計畫將研議新增補助

國中生不治疑遭霸凌餵毒今解剖 校長致意遭碰軟釘子、家屬無語

國中生不治遭霸凌餵毒？南檢解剖：無可疑外力介入傷勢

國中生不治遭霸凌餵毒？南院：目前尚未接到少年涉案

相關新聞

看到誰就砍誰！竹市國中生持美工刀揮舞 家長憂心校安

新竹市某國中一年級資源班學生小明（化名），因情緒障礙長期校內與人衝突，上月更情緒失控，竟從老師抽屜拿出美工刀，對著老師揮...

南投草屯國小新建幼園舍動土 完工後可多招收20人

南投草屯國小附設幼兒園為舊校舍改建，每年招收60人供不應求，縣府2年前向中央爭取新建幼教園舍，但建築成本高漲，工程多次流...

「壢玖彌新拾現風華」 中壢國中90周年校慶3月8日將熱鬧登場

3月8日不僅是國際婦女節，也是桃園市中壢國中成立90周年。為慶祝這個重要的日子，學校策劃一系列活動，包括運動會、校園十景...

台南二中國民法官課學指紋鑑定 邀警分局長授課

台南二中開放高三學生選修「國民法官」課程，其中的「指紋鑑定」，因為採集指紋器材昂貴，一般學校不會採購；學校特別向轄區台南...

遲了2年！草屯國小新建幼兒園舍今動土 明年完工增收20幼童

南投草屯國小附設幼兒園為舊校舍改建，每年招收60人供不應求，縣府2年前向中央爭取新建幼教園舍，但建築成本高漲，工程多次流...

校園後山變身特色體育館 龜山自強國小幫學生甩肉

「一、二、三、四！」清脆的口令聲響徹桃園市龜山區自強國小後山，30多名學生整齊畫一地跟著節拍跳健身操，汗水與笑容在陽光下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。