看到誰就砍誰！竹市國中生持美工刀揮舞 家長憂心校安

新竹市某國中一年級資源班學生小明（化名），因情緒障礙長期校內與人衝突，上月更情緒失控，竟從老師抽屜拿出美工刀，對著老師揮舞，事後甚至說「看到誰就砍誰」引起家長恐慌，擔心孩子在校安全。市府表示，已安排情緒行為專業支援團隊入校。

該班家長投訴，孩子從國小就跟小明同班，小明當時在學校就經常動手打人，上國中後也經常與人衝突。最近小明因搖晃同學桌子，遭對方勸阻後，憤而踢翻其他學生的桌椅，導致一名女同學受傷請假。

家長更指出，2月25日小明情緒失控，竟翻找老師抽屜拿出一把美工刀，對著老師揮舞，當時現場還有其他特教班學生，見狀後感到害怕。事後校方聯繫小明家長到校處理，沒想到小明事後仍說，以後還是要拿刀，「管他有沒有仇，看到誰就砍誰」，小明家長對此竟說「又沒人受傷」，讓其他家長感到恐慌。

校方則回應，該生已被鑑定為情緒障礙特教生，去年學校已向教育處申請特教助理員隨班輔助，並成立專業支援團隊，召開多次會議，討論適合該生的學習方式，考量其他學生的安全與學習權益，對於該生學校規畫方向是透過個別化課程或線上學習，待學生情緒穩定後，再逐步回到學校小組課程。

針對2月25日事件，校方表示，當時該生因情緒失控，翻動老師辦公桌，並從抽屜拿出美工刀，當時老師意識到學生情緒激動，未與其發生衝突，而是適時進行勸導。根據老師與特教團隊評估，該生當時並無攻擊他人的意圖，而是因情緒激動才做出過激的言語行為，但因現場有其他特教生目睹該情況，難免受到驚嚇，因此學校已加強課堂安全管理，並強化教室內危險物品的管控，學校也對普通班與特教班學生宣導與教育，教導他們如何與情緒障礙學生相處。

新竹市教育處說明，本案已接獲校方校安通報，該校於事件發生當下立即安排行政、導師與特教老師在現場安撫學生情緒，任課老師立即帶其他學生離開現場。事件發生當天校方亦及時通知家長到校協助處理，並向教育處尋求輔導支援。

此外，教育處已於去年核定8小時特教助理員服務該生，該生於資源班上課時皆有助理員陪同，讓學校行政人員（輔導主任與特教組長）能及時在該生有情緒反應時協助帶離教室與陪伴安撫。