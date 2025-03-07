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南投草屯國小新建幼園舍動土 完工後可多招收20人

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
草屯國小新建幼教園舍，昨天動土，預計明年中完工，目前幼兒園空間是利用老舊校舍改建。記者賴香珊／攝影
草屯國小新建幼教園舍，昨天動土，預計明年中完工，目前幼兒園空間是利用老舊校舍改建。記者賴香珊／攝影

南投草屯國小附設幼兒園為舊校舍改建，每年招收60人供不應求，縣府2年前向中央爭取新建幼教園舍，但建築成本高漲，工程多次流標，經縣府擴大自籌經費加上補助款至5700萬元才標出，昨天動土，預計明年中完工，生員將增至80名。

草屯國小指出，該校創校至今已125年，並在1983年附設幼兒園，當時幼教園舍是運用舊校舍改建調整，空間規畫運用受限，雖然校史悠久，位居鬧區、交通便捷，但附幼每年僅招收60人，近年都供不應求。

縣府為此積極向中央爭取經費，新建草屯國小幼兒教育專屬校舍，2022年成功爭取補助約3870萬元，原規畫斥資4000萬餘元招標興建，不料因建材及人工成本不斷的提高，導致工程多次流標未能順利發包，延宕2年多時間，昨總算動土。

縣長許淑華說，當時爭取編列經費不足無法新建，幸經立委馬文君協助向教育部國教署爭取保留補助經費，後續縣府也持續努力將自籌款增加到1829萬餘元，讓草屯國小新建附設幼兒園園舍總經費增至5699萬餘元，總算成功決標發包。

草屯國小附設幼兒園園舍新建工程，將興建地下1層、地上2層的建築物，將設有幼兒活動室4間、幼兒盥洗室2間，以及教師與來賓盥洗室、辦公室含健康中心各1間，今年2月初已領取建照，預計工期420天，明年中可望完工。

縣府教育處則表示，新校舍落成後，混齡班維持2班招收48人、2歲專班增為2班共32人，招生數增至80人，以滿足社區家長對幼兒教育的需求。

幼兒園 幼教 成功

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