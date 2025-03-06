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「壢玖彌新拾現風華」 中壢國中90周年校慶3/8將熱鬧登場

聯合報／ 教育事業部
總統教育獎桃園市代表黃珮慈（前排右起）與校長、家長會會長合影。圖／中壢國中提供
總統教育獎桃園市代表黃珮慈（前排右起）與校長、家長會會長合影。圖／中壢國中提供

3月8日不僅是國際婦女節，也是桃園市中壢國中成立90周年。為慶祝這個重要的日子，學校策劃一系列活動，包括運動會、校園十景打卡祈福、三代同堂校友回娘家等，並準備專屬紀念品，邀請校友們共襄盛舉，延續「壢玖彌新」精神，攜手「拾現中壢國中風華」！

為了迎接90歲生日，校方從去年12月啟動「90周年校慶系列活動」，舉辦校園美展、科學園遊會和跳蚤市場等活動，獲得全校師生的熱烈迴響。校慶前夕，學校舉辦「老街溪路跑」，由即將代表桃園市角逐「總統教育獎」的全中運拳擊選手黃珮慈，帶領千餘位師生奔跑。這是中壢國中首度結合社區資源的大型活動，更期盼黃珮慈迎難而上的生命故事，激勵學弟妹勇敢逐夢。

校慶當天，將有多項精彩節目登場，包括大會操、樂旗隊表演、個人競賽決賽、趣味競賽、學生才藝展演、大隊接力決賽及師生團體競賽等。校內同時有靜態展覽，圖書館在中壢書院外牆張貼視覺藝術課學生為校慶設計的LINE貼圖；書院內則展出各學科學習單、口頭報告影片、學生新詩創作，以及英資班的成果冊等，呈現多元學習成果。

為了迎接校友回娘家，校方設計打卡活動。校慶當天，校友在校門口的打卡牆合影，可獲90周年紀念品，拍攝「校園十景」並上傳指定網站，即可參加祈福儀式，換取專屬繪馬。

中壢國中於校慶前夕舉辦「老街溪路跑」，1600多名親師生參與活動。圖／中壢國中提供
中壢國中於校慶前夕舉辦「老街溪路跑」，1600多名親師生參與活動。圖／中壢國中提供
圖書館特別在中壢書院內展示學生優秀作品，圖為學生參觀九年級潮藝術作品。圖／中壢國中提供
圖書館特別在中壢書院內展示學生優秀作品，圖為學生參觀九年級潮藝術作品。圖／中壢國中提供
學生開心揮手，享受路跑。圖／中壢國中提供
學生開心揮手，享受路跑。圖／中壢國中提供

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