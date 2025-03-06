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台南二中國民法官課學指紋鑑定 邀警分局長授課

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南二中開放高三學生選修「國民法官」課程，其中的「指紋鑑定」，今天由台南市警第五分局分局長洪宏榮主持授課。記者袁志豪／翻攝
台南二中開放高三學生選修「國民法官」課程，其中的「指紋鑑定」，今天由台南市警第五分局分局長洪宏榮主持授課。記者袁志豪／翻攝

台南二中開放高三學生選修「國民法官」課程，其中的「指紋鑑定」，因為採集指紋器材昂貴，一般學校不會採購；學校特別向轄區台南市警第五分局申請，請警方專業說明指紋鑑定工作，分局長洪宏榮今天主持授課外，也以鄭捷隨機殺人案，說明學生應如何當國民法官。

洪宏榮因有刑事專業背景，過去曾在刑事局服務，今天主持課程，介紹鑑識設備，傳授實務專業鑑識人員採集指紋技巧，說明鑑定程序；洪也以2014年北捷大學生鄭捷隨機殺人案為例，說明刑事案件要思考犯案動機、原因，因跟果的關係為何。

洪宏榮指出，學生未來如果要當國民法官，如鄭捷案就要思考鄭捷其人生故事背景為何，當年為何走上殺人之路，警察如何辦案、取證，釐清犯罪具體事實，建立思考邏輯，剖析嫌犯心路歷程；最後再依涉案法條，去衡量評估最適當的刑事處罰。

洪宏榮以輕鬆聊天方式與老師同學們互動，除了「國民法官」課程相關，也提醒當下學生可能面臨的網路交友陷阱，避免在網路上留下真實資料及避免單獨見面，也不要為了追求新鮮刺激而視訊裸聊，沉迷於虛擬的情境導致受騙收場。

同時也呼籲學生，應儘量遠離大型車輛，避免進入大型車輛視覺死角及內輪差區域，騎乘機車要配戴適當安全帽、避免蛇行、飆速，以保護自身安全。

台南二中師生指出，「指紋鑑定」之前在學校只有用巧克力粉或是2B鉛筆的粉末來實驗，從未參與實際操作，這次體驗實務採集技巧，是非常難得且寶貴的經驗。

台南二中開放高三學生選修「國民法官」課程，其中的「指紋鑑定」，今天由台南市警第五分局分局長洪宏榮主持授課。記者袁志豪／翻攝
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國民法官 殺人案 鄭捷

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