快訊

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

高市河堤國小水環境課程 志工教導檢測愛河水質

中央社／ 高雄6日電

高雄市河堤社區志工今天至河堤國小舉辦水環境教育，志工用愛河南橋的水教學生水質檢測，詳細記錄水溫、酸鹼度、溶氧量和濁度等，藉由實作讓學生了解水質重要性。

河堤社區發展協會水環境巡守隊志工今早將多桶愛河南橋的水提到河堤國小內，爺奶級志工展開水環境維護課程。水環境巡守隊隊長郭賢宗表示，除了用影片介紹愛河沿岸豐富的人文自然景觀外，最重要的是教導學生對愛河水質進行簡單檢測。

郭賢宗說，操作過程中學生要謹記「一長兩短」的原則，也就是在長試管中放入一顆PH值藥錠測量酸鹼值，在短試管中放入二顆DO溶氧藥錠，測水中溶氧量，了解過高或過低的PH值及溶氧量對水環境的潛在危害。

河堤國小校長杜昌霖表示，此活動可以讓學生知道要珍惜水資源及愛護水環境，也符合SDGs6「淨水與衛生」的永續發展目標。河堤社區擁有一群熱心志工讓居住的環境保持得如此優美，學生才能在優質環境中學習成長。

河堤國小學生洪若緁表示，活動很有趣，沒想到用不同的藥錠測試，就知道愛河水質的酸鹼值和含氧量。學生譚尚謙說，愛護水環境是每一個人的責任，他常與家人到河堤公園騎腳踏車，「愛河的水看起來很乾淨，但還是要經過簡單檢驗才知道有沒有被污染。」

巡守 愛河 水質

延伸閱讀

高市高階警官15人異動...鑑識主任換人 這2人代理真除

高市幼兒園遭控虐童 教育局：調查若屬實可重罰60萬

高市苓雅清潔隊蛻變再生 公辦都更公告招商

高雄愛河口21歲女子落水 10小時後河中找到人

相關新聞

台南二中國民法官課學指紋鑑定 邀警分局長授課

台南二中開放高三學生選修「國民法官」課程，其中的「指紋鑑定」，因為採集指紋器材昂貴，一般學校不會採購；學校特別向轄區台南...

遲了2年！草屯國小新建幼兒園舍今動土 明年完工增收20幼童

南投草屯國小附設幼兒園為舊校舍改建，每年招收60人供不應求，縣府2年前向中央爭取新建幼教園舍，但建築成本高漲，工程多次流...

校園後山變身特色體育館 龜山自強國小幫學生甩肉

「一、二、三、四！」清脆的口令聲響徹桃園市龜山區自強國小後山，30多名學生整齊畫一地跟著節拍跳健身操，汗水與笑容在陽光下...

風獅爺傳奇闖全國學生舞蹈比賽 金門中正國小奪特優

金門中正國小「風獅爺傳奇」舞碼在113學年度全國學生舞蹈比賽民俗舞奪特優；指導賽事的棠風舞蹈團長邱驛棠說，雖因故被扣總分...

金門學童勇奪全國學生舞蹈比賽特優 展現民俗舞之美

金門棠風舞蹈團長期致力於舞蹈教育與地方文化傳承，今年再次帶領中正國小學童參與113學年度全國學生舞蹈比賽，並以「風獅爺傳...

比紅布條還猛！巨城電視牆「熱烈歡迎」雄中團 驚動到校長

企業為求曝光，積極經營社群平台，尤以「Big City遠東巨城購物中心」、IKEA臉書粉專小編公認全國最會玩哏。高雄中學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。