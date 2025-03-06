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校園後山變身特色體育館 龜山自強國小幫學生甩肉

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市自強國小特別規畫不同於以往的體育課，帶著學生們到學校後山跳健身操。圖／桃園市教育局提供
桃園市自強國小特別規畫不同於以往的體育課，帶著學生們到學校後山跳健身操。圖／桃園市教育局提供

「一、二、三、四！」清脆的口令聲響徹桃園市龜山區自強國小後山，30多名學生整齊畫一地跟著節拍跳健身操，汗水與笑容在陽光下閃閃發亮。這所學校打破傳統，將體育課搬到校園後山，讓學生在大自然懷抱中鍛鍊體魄，成為桃園市校園體育創新教學的亮點。

「老師，可以休息一下嗎？」幾名學童手扶腰際，明顯感受到過年後的體能下滑。寒假期間的美食誘惑讓不少孩子圓了一圈，而這次的山林體育課，無疑是最佳的「甩肉計畫」。

自強國小擁有一座校園後山，健康步道全長約100公尺，沿途生態豐富，時緩時陡的坡度成了絕佳的「好漢坡」。學生在這裡不只鍛鍊腿力與心肺功能，還能親近自然，讓枯燥的體育課變得生動有趣。

「體育課總是重複相同的暖身操，久了孩子們缺乏活力與朝氣，」體育老師曾老師表示，去年學生們代表學校參加全市健身操比賽榮獲優等，今年依然肩負重任，這次的山林訓練，既是增加新鮮感的移地訓練，也希望能為比賽增添一分信心。

「在後山跳健身操，有涼涼的風吹來，超舒服。」一名余姓學生開心地分享。另一位張同學也笑說「在這裡上體育課，空氣清新，視野寬闊，對眼睛特別好。」

自強國小校長董進杉表示，學校後山有豐富的生態資源，更是天然的運動場，相較於室內悶熱壓抑的環境，戶外開放空間讓運動變得更加愉快。在芬多精的環繞下，陽光洗禮著孩子們的身體，強健骨骼；遠眺山景，放鬆視力，讓長時間盯著書本和螢幕的眼睛得到舒緩。

桃園市教育局表示，近年來隨著3C產品使用增加，學生戶外活動減少，視力問題和肥胖率攀升，將體育課搬到戶外不失為一個良策，也鼓勵更多學校推廣類似的特色活動。

桃園市自強國小特別規畫不同於以往的體育課，帶著學生們到學校後山跳健身操。圖／桃園市教育局提供
桃園市自強國小特別規畫不同於以往的體育課，帶著學生們到學校後山跳健身操。圖／桃園市教育局提供

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