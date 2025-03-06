快訊

逃兵打人還超派？盤點「超級屁孩」五大星座…王大陸雙子座上榜

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

風獅爺傳奇闖全國學生舞蹈比賽 金門中正國小奪特優

中央社／ 金門6日電

金門中正國小「風獅爺傳奇」舞碼在113學年度全國學生舞蹈比賽民俗舞奪特優；指導賽事的棠風舞蹈團長邱驛棠說，雖因故被扣總分1分但仍獲特優，「是歷屆參賽以來最禁得起扣的一次」。

金門中正國小在2月28日搭機前往台灣參加民國113學年度全國學生舞蹈比賽全區決賽；3月2日賽程以「風獅爺傳奇」舞碼參與國小B團體乙組民俗舞賽事奪特優，3日賽程以「焰山靈童舞飛揚」參與國小B團體乙組古典舞賽事獲優等。

指導賽事的邱驛棠接受中央社記者採訪表示，這次參與民俗舞賽事時，因非舞者推送道具不慎露出側身，依規定被扣除總分1分，通常在決賽時，隊伍分數相差甚微，而且古典舞跟民俗舞分數給的都比現代舞組嚴格，所以被扣1分還能維持在特優很不簡單，「是歷屆參賽以來最禁得起扣的一次」。

邱驛棠也說，中正國小學生連日參賽非常疲累，但仍在3日賽程中盡力演出「焰山靈童舞飛揚」舞碼，最後雖然以不到1分差距與特優擦肩而過，但也已獲得優等佳績。

中正國小透過新聞稿表示，金門棠風舞蹈團長期指導、協助中正國小舞蹈社課程教學與訓練，也都未收取參賽節目編舞費，只為藝術深耕於每個熱愛舞蹈的學生；此外，也感謝金門副縣長李文良在第1天賽程到現場加油打氣，全程觀賞演出，並一起見證獲獎瞬間。

小學生 金門 風獅爺

延伸閱讀

金門學童勇奪全國學生舞蹈比賽特優 展現民俗舞之美

烏坵鄉代會主席涉詐取特別費逾17萬 金門地檢起訴

金門縣長陳福海證件趕辦不及無法赴陸 縣府低調暫不回應

紀念胡璉將軍金門造林精神 基金會辦植樹活動

相關新聞

校園後山變身特色體育館 龜山自強國小幫學生甩肉

「一、二、三、四！」清脆的口令聲響徹桃園市龜山區自強國小後山，30多名學生整齊畫一地跟著節拍跳健身操，汗水與笑容在陽光下...

風獅爺傳奇闖全國學生舞蹈比賽 金門中正國小奪特優

金門中正國小「風獅爺傳奇」舞碼在113學年度全國學生舞蹈比賽民俗舞奪特優；指導賽事的棠風舞蹈團長邱驛棠說，雖因故被扣總分...

金門學童勇奪全國學生舞蹈比賽特優 展現民俗舞之美

金門棠風舞蹈團長期致力於舞蹈教育與地方文化傳承，今年再次帶領中正國小學童參與113學年度全國學生舞蹈比賽，並以「風獅爺傳...

比紅布條還猛！巨城電視牆「熱烈歡迎」雄中團 驚動到校長

企業為求曝光，積極經營社群平台，尤以「Big City遠東巨城購物中心」、IKEA臉書粉專小編公認全國最會玩哏。高雄中學...

校園會客室／找回中輟生 救活慈輝分校

苗栗縣致民國中校長詹吉翔，曾在頭份市的明星國中服務多年， 並臨危受命「救活」一個慈輝分校，後來在特殊偏鄉學校當校長，目前...

全國學生舞蹈比賽揭曉 高雄樹德家商2支舞碼獲特優

高雄市樹德家商表演藝術科參加全國學生舞蹈比賽，以「正月迎春鬧鼓陣」及「桃林敘」兩支舞碼獲得特優，超高水準的表演撼動全場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。