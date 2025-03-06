風獅爺傳奇闖全國學生舞蹈比賽 金門中正國小奪特優

金門中正國小「風獅爺傳奇」舞碼在113學年度全國學生舞蹈比賽民俗舞奪特優；指導賽事的棠風舞蹈團長邱驛棠說，雖因故被扣總分1分但仍獲特優，「是歷屆參賽以來最禁得起扣的一次」。

金門中正國小在2月28日搭機前往台灣參加民國113學年度全國學生舞蹈比賽全區決賽；3月2日賽程以「風獅爺傳奇」舞碼參與國小B團體乙組民俗舞賽事奪特優，3日賽程以「焰山靈童舞飛揚」參與國小B團體乙組古典舞賽事獲優等。

指導賽事的邱驛棠接受中央社記者採訪表示，這次參與民俗舞賽事時，因非舞者推送道具不慎露出側身，依規定被扣除總分1分，通常在決賽時，隊伍分數相差甚微，而且古典舞跟民俗舞分數給的都比現代舞組嚴格，所以被扣1分還能維持在特優很不簡單，「是歷屆參賽以來最禁得起扣的一次」。

邱驛棠也說，中正國小學生連日參賽非常疲累，但仍在3日賽程中盡力演出「焰山靈童舞飛揚」舞碼，最後雖然以不到1分差距與特優擦肩而過，但也已獲得優等佳績。

中正國小透過新聞稿表示，金門棠風舞蹈團長期指導、協助中正國小舞蹈社課程教學與訓練，也都未收取參賽節目編舞費，只為藝術深耕於每個熱愛舞蹈的學生；此外，也感謝金門副縣長李文良在第1天賽程到現場加油打氣，全程觀賞演出，並一起見證獲獎瞬間。