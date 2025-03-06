快訊

逃兵打人還超派？盤點「超級屁孩」五大星座…王大陸雙子座上榜

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

金門學童勇奪全國學生舞蹈比賽特優 展現民俗舞之美

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中正國小學童赴台參加113學年度全國學生舞蹈比賽，勇奪佳績，學生開心合影。圖／校方提供
中正國小學童赴台參加113學年度全國學生舞蹈比賽，勇奪佳績，學生開心合影。圖／校方提供

金門棠風舞蹈團長期致力於舞蹈教育與地方文化傳承，今年再次帶領中正國小學童參與113學年度全國學生舞蹈比賽，並以「風獅爺傳奇」與「焰山靈童舞飛揚」兩支舞作榮獲全國民俗舞「特優」殊榮，展現精湛舞藝與金門傳統民俗文化之美。

本屆比賽由教育部主辦，透過層層選拔，僅各縣市初賽第一名隊伍得以進入全區決賽，此次金門隊伍由中正國小校2至6年級共24名學生組成，其中不少學童是首度參賽，過去一年，學生們利用課餘與假日時間勤奮練習，在學校校訓「勤誠」精神的指引下，克服各種挑戰，全力以赴備賽。

考量賽前天氣不穩定，參賽團隊在中正國小校長陳為信的支持下，提前於2月28日搭機前往台北，並於隔日轉赴嘉義積極備賽，賽程歷時2天，學生們精心準備的「風獅爺傳奇」報名民俗舞項目，展現金門風獅爺的英勇形象；「焰山靈童舞飛揚」則參加古典舞項目，演繹靈動優雅的舞姿，呈現磅礡氣勢與細膩肢體美學。

決賽當日，舞者們身著融合金門傳統文化元素的服飾，在舞台上演繹出風獅爺守護鄉土的神話傳說，搭配精準的肢體動作與流暢隊形變換，贏得評審一致肯定，觀眾亦為之驚艷。儘管比賽過程中，因「非舞者出現於舞台」遭扣除1分，但學童們憑藉優異表現，最終仍成功獲得全國「特優」獎項，展現扎實的舞蹈實力。

據了解，比賽現場氣氛緊張而激昂，當成績公布的一刻，團員們喜極而泣，彼此擁抱分享勝利的喜悅，所有訓練與辛勞都化為甜美果實。

陳為信表示，此次賽事能夠順利進行，除了學生們的努力，更仰賴眾多師長與家長的支持，棠風舞蹈團團長邱驛棠、指導老師馬金蓮、鄭佳芬及學校教師顏婷、朱依君，長期投入訓練工作，不辭辛勞義務指導，甚至多年來不收取編舞費用，只為深耕金門舞蹈教育。

此外，副縣長李文良於3月2日特地親臨比賽現場，為學生加油打氣，全程觀賞演出，並與孩子們一同見證榮耀時刻。學務處主任林榮新、陳麗蓮老師積極協調賽事安排，志工家長與隨行攝影師則全力支援，確保學童安心參賽。

陳為信說，此次比賽不僅讓學生收穫獎項，更體會到團隊合作的價值，並有機會觀摩來自全國各地的頂尖舞者表現，孩子們將帶著這次經驗繼續精進，在未來的舞蹈之路上持續發光發熱，展現金門學子的藝術風采。

中正國小學生以「風獅爺傳奇」舞碼，報名參與「民俗舞」項目，以金門傳統民俗信仰文化結合精湛舞技，呈現出動人心魄的風獅爺形象，獲得在場所有評委老師及觀眾們的青睞與好評。圖／校方提供
中正國小學生以「風獅爺傳奇」舞碼，報名參與「民俗舞」項目，以金門傳統民俗信仰文化結合精湛舞技，呈現出動人心魄的風獅爺形象，獲得在場所有評委老師及觀眾們的青睞與好評。圖／校方提供
中正國小學童赴台參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以「焰山靈童舞飛揚」舞碼，參加「古典舞」項目，獲得優等獎。圖／校方提供
中正國小學童赴台參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以「焰山靈童舞飛揚」舞碼，參加「古典舞」項目，獲得優等獎。圖／校方提供

舞台 金門 風獅爺

延伸閱讀

烏坵鄉代會主席涉詐取特別費逾17萬 金門地檢起訴

金門縣長陳福海證件趕辦不及無法赴陸 縣府低調暫不回應

紀念胡璉將軍金門造林精神 基金會辦植樹活動

台電金門區處驚蟄啟動線路維護 防鳥獸釀停電事故

相關新聞

校園後山變身特色體育館 龜山自強國小幫學生甩肉

「一、二、三、四！」清脆的口令聲響徹桃園市龜山區自強國小後山，30多名學生整齊畫一地跟著節拍跳健身操，汗水與笑容在陽光下...

風獅爺傳奇闖全國學生舞蹈比賽 金門中正國小奪特優

金門中正國小「風獅爺傳奇」舞碼在113學年度全國學生舞蹈比賽民俗舞奪特優；指導賽事的棠風舞蹈團長邱驛棠說，雖因故被扣總分...

金門學童勇奪全國學生舞蹈比賽特優 展現民俗舞之美

金門棠風舞蹈團長期致力於舞蹈教育與地方文化傳承，今年再次帶領中正國小學童參與113學年度全國學生舞蹈比賽，並以「風獅爺傳...

比紅布條還猛！巨城電視牆「熱烈歡迎」雄中團 驚動到校長

企業為求曝光，積極經營社群平台，尤以「Big City遠東巨城購物中心」、IKEA臉書粉專小編公認全國最會玩哏。高雄中學...

校園會客室／找回中輟生 救活慈輝分校

苗栗縣致民國中校長詹吉翔，曾在頭份市的明星國中服務多年， 並臨危受命「救活」一個慈輝分校，後來在特殊偏鄉學校當校長，目前...

全國學生舞蹈比賽揭曉 高雄樹德家商2支舞碼獲特優

高雄市樹德家商表演藝術科參加全國學生舞蹈比賽，以「正月迎春鬧鼓陣」及「桃林敘」兩支舞碼獲得特優，超高水準的表演撼動全場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。