金門學童勇奪全國學生舞蹈比賽特優 展現民俗舞之美

金門棠風舞蹈團長期致力於舞蹈教育與地方文化傳承，今年再次帶領中正國小學童參與113學年度全國學生舞蹈比賽，並以「風獅爺傳奇」與「焰山靈童舞飛揚」兩支舞作榮獲全國民俗舞「特優」殊榮，展現精湛舞藝與金門傳統民俗文化之美。

本屆比賽由教育部主辦，透過層層選拔，僅各縣市初賽第一名隊伍得以進入全區決賽，此次金門隊伍由中正國小校2至6年級共24名學生組成，其中不少學童是首度參賽，過去一年，學生們利用課餘與假日時間勤奮練習，在學校校訓「勤誠」精神的指引下，克服各種挑戰，全力以赴備賽。

考量賽前天氣不穩定，參賽團隊在中正國小校長陳為信的支持下，提前於2月28日搭機前往台北，並於隔日轉赴嘉義積極備賽，賽程歷時2天，學生們精心準備的「風獅爺傳奇」報名民俗舞項目，展現金門風獅爺的英勇形象；「焰山靈童舞飛揚」則參加古典舞項目，演繹靈動優雅的舞姿，呈現磅礡氣勢與細膩肢體美學。

決賽當日，舞者們身著融合金門傳統文化元素的服飾，在舞台上演繹出風獅爺守護鄉土的神話傳說，搭配精準的肢體動作與流暢隊形變換，贏得評審一致肯定，觀眾亦為之驚艷。儘管比賽過程中，因「非舞者出現於舞台」遭扣除1分，但學童們憑藉優異表現，最終仍成功獲得全國「特優」獎項，展現扎實的舞蹈實力。

據了解，比賽現場氣氛緊張而激昂，當成績公布的一刻，團員們喜極而泣，彼此擁抱分享勝利的喜悅，所有訓練與辛勞都化為甜美果實。

陳為信表示，此次賽事能夠順利進行，除了學生們的努力，更仰賴眾多師長與家長的支持，棠風舞蹈團團長邱驛棠、指導老師馬金蓮、鄭佳芬及學校教師顏婷、朱依君，長期投入訓練工作，不辭辛勞義務指導，甚至多年來不收取編舞費用，只為深耕金門舞蹈教育。

此外，副縣長李文良於3月2日特地親臨比賽現場，為學生加油打氣，全程觀賞演出，並與孩子們一同見證榮耀時刻。學務處主任林榮新、陳麗蓮老師積極協調賽事安排，志工家長與隨行攝影師則全力支援，確保學童安心參賽。