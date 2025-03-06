比紅布條還猛！巨城電視牆「熱烈歡迎」雄中團 驚動到校長

企業為求曝光，積極經營社群平台，尤以「Big City遠東巨城購物中心」、IKEA臉書粉專小編公認全國最會玩哏。高雄中學團體旅行昨天首日行程包括「新竹巨城」，為迎接遠道「路過」的雄中客人，巨城在電視牆以紅底白字「熱烈歡迎」，雄中校長莊福泰打趣「應該要給雄中廣告費吧」。

日前有網友PO出高雄中學旅行的行程表，第一天行程包括上午造訪鹿港老街午餐、下午2時新竹巨城、下午4時台北101。巨城粉專2月時就分享行程表截圖，對於巨城行程2小時後就是台北101，直呼「來不及吧」。

昨天雄中旅行首日，巨城電視牆出現顯眼的紅底白字「熱烈歡迎，雄中戶外教學B線同學，路過巨城吃晚餐」，巨城粉專寫下「我們主打一個地主之誼」，吸引2萬人按讚。莊福泰也留言「應該要給雄中廣告費吧！捐款給雄中，絕對可信任」，巨城回以「我驚動到校長了」。

昨天陸續有雄中學生「朝聖」拍照打卡，發文「太熱情了」、「路過巨城」，「Big City遠東巨城購物中心」臉書粉專截圖表示，「欸，不是。人家高雄很遠來一次，還要急行軍」。

其他網友表示，「誰能想到巨城竟然變成旅行景點」、「好偏心」、「新竹的學生們要吃醋了」、「各縣市學校輪播系統弄好沒」、「這下子要每所學校輪著打廣告了」、「為什麼不關心園區的工程師們」、「紅布條的加強版」、「為什麼我們A線沒有，大走心」、「這樣他們走路有風欸，物理上的更多」、「巨城粉專應該是目前百貨流量最高的」、「電視牆與粉專互聯的藝術」。