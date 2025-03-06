校園會客室／找回中輟生 救活慈輝分校

苗栗縣致民國中校長詹吉翔，曾在頭份市的明星國中服務多年， 並臨危受命「救活」一個慈輝分校，後來在特殊偏鄉學校當校長，目前又在非山非市國中任職，教育歷練豐富，教育界流行語「拔尖扶弱救中間」，正是他的治校理念。

詹吉翔回憶，小時候父親在台北圓環經營小吃店，因替人作保破產，追債者上門或房東漲房租就只得搬家，在頭份搬了六次家，家庭經濟雖不佳，但他每年都拿獎學金，不料念竹中時，有次體育成績不佳，失去拿獎學金機會，也無法取得免學雜費的優惠，讓他痛哭流涕，深感對不起父母和家人。

高師大公費生畢業後，詹吉翔分發到頭份建國國中當教師。當時建國慈輝分校招收中部七縣市中輟生，設立後半年因主任員額及人力調度，分校還交由外鄉鎮國中代管，結果校內野草長得比人高，教部評鑑全台十個慈輝分班分校，建國慈輝分校以五十六分墊底，如無法改善就得解散。

為此，校方指派詹吉翔當主任，當年分校雖有十一個中輟生 ，但實際僅兩人來，因此他到任後，得先把消失的學生「找回來」，學生數逐漸增至廿人的穩定狀態，最終五月評鑑拿到了九十六分。

他說，在慈輝分校五年，有太多故事，有學生全身刺龍刺鳳，在校園當大哥，但志願卻是當警察，行為逐漸變乖，還接受除刺青手術，術後也向其他兄弟說「以後不打架了」，希望影響大家一起改變；校內還有女生被喚為「睡美人」，上課都在沈睡，學校鼓勵她學打字，不僅獲得TQC企業認證，還獲全縣技藝競賽冠軍。

因自身童年遭遇家庭經濟不佳的困境，詹吉翔一向關注弱勢學生，竹苗區國中會考入推會去年決議將採行多年的三級分制改為五級分加七積點制，這項「重大變革」雖在一一七學年才實施，但已對偏鄉、弱勢考生造成衝擊，為此他也大聲疾呼，期盼社會加強對弱勢學生的關注。