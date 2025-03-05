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全國學生舞蹈比賽揭曉 高雄樹德家商2支舞碼獲特優
高雄市樹德家商表演藝術科參加全國學生舞蹈比賽，以「正月迎春鬧鼓陣」及「桃林敘」兩支舞碼獲得特優，超高水準的表演撼動全場，學生舞蹈魅力及藝術潛力備受肯定。
全國學生舞蹈比賽吸引來自全國各地的優秀舞蹈人才參與，不僅競爭激烈，更是一場全國性的重要賽事，高中職B團體乙組民俗舞類別，樹德家商作品「正月迎春鬧鼓陣」獲得特優佳績。
編舞老師駱欣雅表示，這支舞碼展現出活力四射的民俗風情，3顆大鼓象徵團結與力量，敲響新春喜慶的樂章，7隻舞獅舞動間寓意驅邪避災，為來年帶來平安吉祥。
駱欣雅說，紅色飄扇增添優雅與靈動，象徵幸運與繁榮，金球代表財富與富饒，寄託對美好生活的憧憬，演出充分展現中國傳統文化的深厚底蘊與新春的歡樂氛圍。
此外高中職B團體乙組古典舞類別中，「桃林敘」舞碼也獲特優佳績，編舞老師梁宇閎指導透過優美流暢的舞蹈動作，帶領觀眾走進一片靜謐的桃花林，感受遠離塵囂的世外桃源，舞者如飄落的桃花，在舞動間流露出自然和諧的意境。
表藝科長年來投入舞蹈藝術培養與發展，擁有豐富比賽經驗，並以專業師資與嚴謹訓練體系，讓學生在舞蹈領域發光發熱，去年以「學塾序」、「武穆威凜震山河」獲全國舞蹈賽特優，今年再創佳績。
樹德家商表示，這次的卓越成績，來自老師與學生努力投入練習，悉心栽培與學生全力以赴下，展現超群舞蹈實力，未來將持續精進培養更多優秀舞蹈人才，為舞蹈藝術發展貢獻心力。
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