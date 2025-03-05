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北一女拒拍攝遭「夜校女生」劇組控不友善 校友學生連署要求道歉

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拒拍攝遭「夜校女生」劇組控不友善 北一女校友學生連署要求道歉

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「夜校女生」上映五天全台票房突破600萬，監製唐在揚日前在映後活動提到與北一女接洽過程不順利，直言對方不友善，引起北一女部分校友、學生不滿發起連署要求道歉。聯合報系資料照
「夜校女生」上映五天全台票房突破600萬，監製唐在揚日前在映後活動提到與北一女接洽過程不順利，直言對方不友善，引起北一女部分校友、學生不滿發起連署要求道歉。聯合報系資料照

台灣愛情電影「夜校女生」228連假上映，票房至今已超過600萬，成績不錯。但劇組日前在映後活動表示，片尾未感謝北一女是因校方不願授權，直言態度「不友善」。引起北一女部分校友、校內學生不滿，更有人發起連署認為，劇組應尊重受訪對象意願，拒絕是學校正當權利，不應事後用暗示言論誤導，要求監製唐在揚公開道歉。

「夜校女生」監製唐在揚日前一場映後活動提到，片尾感謝名單沒有放北一女，是因為拍攝與校方接洽過程中，雙方認知上有差異，最後校方未同意劇組入校拍攝，直言「接洽過程不是那麼友善。」卻引起北一女部分校友、校內學生不滿，更發起連署要求唐應出面道歉。

據了解，發起連署疑為北一女的校友，她認為，拒絕是學校正當權利，任何單位在取材或拍攝時，都應尊重受訪對象的意願，然而，唐監製卻在公眾場合發表此言論，將正常協商結果扭曲為校方「不友善」，不僅是對北一女的不尊重，也可能誤導公眾，使學生蒙受無端的批評與誤解。

發起人強調，劇組然未獲得授權，就應以負責任的態度處理相關題材，而不是事後貶低學校立場、製造對立，夜校的歷史確實被學校妥善保存，並未被刻意隱藏或忽視，「倘若真心關注歷史，就應以尊重史實的方式呈現，而非在未獲合作後，轉而暗示學校態度不友善。」

發起人要求，要求「夜校女生」監製唐在揚先生應公開說明道歉澄清事實，並停止任何對北一女中的不實言論。也呼籲大眾正視此事，拒絕不尊重歷史與學校立場的作品。

「夜校女生」上映五天全台票房突破600萬，監製唐在揚（左一）日前在映後活動提到與北一女接洽過程不順利，直言對方不友善，引起北一女部分校友、學生不滿發起連署要求道歉。圖／興揚電影提供
「夜校女生」上映五天全台票房突破600萬，監製唐在揚（左一）日前在映後活動提到與北一女接洽過程不順利，直言對方不友善，引起北一女部分校友、學生不滿發起連署要求道歉。圖／興揚電影提供

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