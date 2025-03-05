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「游於藝」巡迴展新北淡水鄧公國小展出 學生導覽探險創作

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
透過小朋友的獨特觀點導覽解說，帶領觀賞者走進藝術家的創作世界。 圖／紅樹林有線電視提供
透過小朋友的獨特觀點導覽解說，帶領觀賞者走進藝術家的創作世界。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄧公國小參與廣達文教基金會《游於藝》巡迴展，於3月5日至3月19日在校內展出知名藝術家劉其偉的精彩作品，透過五年三班的學生擔任導覽小尖兵，帶領師生走進劉其偉的藝術世界，領略他奮鬥不懈、熱情創新、關愛自然及勇敢探險的生命奇幻旅程，為鄧公的孩子們上一堂不一樣的藝術體驗課。

鄧公國小表示，為了這次展覽，五年三班的同學們經過一連串的培訓，其中特別安排學生們到鶯歌陶博館去向專業的導覽解說人員學習，另外也邀請淡水紅毛城的導覽員來幫孩子們上課加強，他們將化身為導覽小尖兵為同學們解說這些作品，透過他們純真的心靈，將繪畫作品與藝術風格轉化成生動的語言，帶領大家走進劉其偉爺爺的生命故事。

鄧公國小校長顏顯權表示，劉其偉先生不但是位知名的國寶級畫家，更是一位超級探險家，希望透過這次展覽，讓孩子們更關心自然、愛護環境，並勇敢探索世界。藝術對啟發孩子的創造力與觀察力很有幫助，這不僅是一場視覺饗宴，對協助導覽的孩子來說，更是一次寶貴的學習體驗。

張芷瑄同學說：「我印象最深刻的是『舊來義古樓』，因為他用簡單線條和色塊的組合，就把排灣族文化特色描繪成一幅美麗的畫，讓我非常的敬佩。」，黃琨育同學說：「經過這次的導覽學習，我不僅對畫作有了更深入的理解，也學到用不同的角度來欣賞藝術。」

藝文課江老師帶領學生參考劉其偉爺爺畫作的元素，製作個人專屬的導覽名牌，希望讓來聆聽的小朋友們更能感受到藝術的魅力，邱威橙同學也說：「我做的是一隻貓頭鷹，因為我負責導覽的畫作是《夜鷹守護神》，導覽任務透過藝文課的融入，讓我覺得很有趣，也學到了很多新知識！」

淡水 畫作

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