拆除日式宿舍蓋大樓 新竹高商：盼傾聽校方意見

新竹高商為提供學生學習空間，決議在日式宿舍區新建大樓，近日也將拆除工程標案公開上網，卻引發文史工作者反彈，認為其中的日式雙併宿舍具歷史保存價值。文化局回應，昨已獲民眾提報日式雙併宿舍為歷史建築，後續將辦理相關審議程序。

對此，新竹高商指出，竹竹苗人口不斷成長，地區高中就學需求量大增，各校地方政府與教育部努力爭取增班，今年學校亦配合國家政策及地方需求新增商業經營科2班，然學校設備空間已達限量，若不新建校舍，恐無法解決增班需求。

新竹高商表示，選擇新校舍基地皆考量教育空間及學生活動區域的合理性、教師授課場域發展、校園安全開放維護等因素規畫，針對預計列冊追蹤的建物，校方也藉由校內會議評估申請為文化資產活化可能性。不少家長希望教育的心聲被看見，但校務發展總是在文化資產保護議題下被忽略。

新竹高商說，新大樓位址在學校教職員工職務宿舍，該宿舍係供國民政府撥遷來台後為教職員住宿使用，因大時代背景及使用需求，經歷任住宿人員多次人工增改修建，不管外觀還是室內裝潢，已非興建落成時樣貌。

新竹高商說，該案市府及審議委員已傾聽、蒐集多方意見、實地視察，皆認同並肯定學校立場。學校宿舍聚落被提報以來，經地方文化主管機關，委託專家學者審議解除50年建物列管，歷經無數的會議，最後審議結果為「非屬聚落建築群」。

新竹高商依規向市府申請拆除執照，但申請時多生波折，上網招標辦理拆除作業又被通知民眾提報歷史建物，學校本於教育單位權責為了教學區完整性，持續遭受特定民眾多方指責及陳情非難，個別辛酸罄竹難書，盼望提報民眾能聆聽校方意見，達成有效溝通。

「教育發展與文化保存並不衝突，拆除宿舍並非唯一選擇」，時代力量新竹市議員廖子齊表示，建築專家曾提出多項方案，可同時滿足校舍擴建與文化保存需求，但校方至今不願採納，仍執意拆除宿舍，無視文化資產的歷史價值，形同製造發展與文化的對立。

廖子齊也提出3大訴求，包括市府應依法定程序，立即暫定古蹟，確保宿舍進入文資審議，並積極推動保存；第二，校方應立即暫緩拆除計畫，配合歷史建築提報評估，重新檢討新校舍基地選擇；第三教育部、市府、校方及文化團體應共同研擬保存活化方案，讓文化資產與教育發展並存。