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「數位跨域黑客松」台南拿10獎 運算思維不是蓋的

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市多所學校參加教育部委託高師大辦理的「數位跨域-創意創新運算思維學生黑客松」競賽，10件作品脫穎而出。圖／台南市教育局提供
台南市多所學校參加教育部委託高師大辦理的「數位跨域-創意創新運算思維學生黑客松」競賽，10件作品脫穎而出。圖／台南市教育局提供

台南市多所學校參加教育部委託高師大辦理的「數位跨域-創意創新運算思維學生黑客松」競賽，10件作品脫穎而出，共榮獲國小組2金獎、1銀獎、3銅獎、2佳作，以及國中組2銅佳績。其中文元國小針對家中電器短路、爐火安全等設計讓生活更安全的方法，展現運算思維能力。

獲獎學校有南大附小、文元、左鎮、安定、紅瓦厝、麻豆國小及後甲國中，學生發想生活情境問題，並運用「4060馬達與感測器」或「5016智慧數控教具」元件來設計程式、解決問題。

榮獲國小組銀獎的文元國小西瓜隊以「生活安全-家庭環境安全」為題，思考如何解決家中可能因電器短路及爐火未關導致火災，或因大雨及管線破裂導致室內積水，影響居住安全等問題後，設計以「溫溼度感測器」來監測環境溫度，當溫度異常升高時，發出火警預警。「蜂鳴器」偵測到火災或水災時，發出聲響警報提醒住戶即時反應。

「8X8矩陣LED」顯示目前水位狀況，使住戶能直觀掌握情勢，決定是否需要緊急疏散。這些解決方案透過感測技術與自動化設備，提升自然災害應對能力及家庭環境安全，有助於減少意外發生並保護生命財產。

教育局資訊中心主任高誌健主任表示，運算思維和AI教育是南市重點發展項目，南市長期與可成教育基金會合作，在學校推廣運算思維課程，在校長的帶領、老師的悉心指導及家長的支持下，讓程式教育得以在基礎教育中扎根。本次競賽中，無論城鄉皆有學校學生團隊獲獎，展現推動成效。

教育局長鄭新輝說，此次競賽源於教育部PBL-STEM+C 跨域統整學習扎根計畫，以專題導向運算思維導入新興科技的跨域統整學習，提升中小學老師將不同領域結合教學的能力，幫助學生靈活運用各科知識。本次競賽為學習成果的展現，考驗學生對於運用資訊科技設計跨域課題的能力，不僅增加對科學的興趣，也培養自主學習的態度，讓學生的學習更有趣，同時提升解決問題的能力。

住戶 教育局

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