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綠島國小綠建築設計新教學大樓動土
台東縣綠島國小教學大樓於2022年918大地震受損嚴重，影響結構安全，縣府爭取1億多的災害復建工程經費，在今天舉辦「教室拆除重建暨修復補強工程」動土，縣長饒慶鈴表示，新校舍採多功能規畫，並新增幼兒園班級。
饒慶鈴指出，重建校舍設計以學生學習需求為核心，整體規畫順應當地自然條件，採取綠建築設計，包含物理環境節能、永續性建材應用，目標取得綠建築候選證書及標章，營造讓孩子安心成長的校園為目標。
綠島國小現有教學大樓建於1979年，因2022年918地震受到嚴重損壞，部分柱體出現明顯斜向剪力裂縫等結構性損害，經專業評估後，確認無法透過修復有效恢復，因此決定進行全面拆除重建。
為確保師生安全，縣府積極向中央爭取災害復建工程經費1億714萬元，進行教學大樓重建，工程預計於2027年4月竣工。此次綠島國小校舍重建，象徵校園安全與教學品質的升級。
縣府教育處進一步說明，新建校舍規畫為2層樓，共包含6間教室、1間幼兒園教室、1間健康中心及1間圖書資訊教室，以滿足學校現有的教學需求；此外，針對區域幼兒照顧需求新增1班幼兒園，減輕家長的負擔。
另為提升校園安全，基地將略微遷移至操場方向，並新增一條由中央廚房連接馬路的車道，有效避免車輛進出校園危及師生安全。
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