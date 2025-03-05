綠島國小綠建築設計新教學大樓動土

新北市淡水區新興里長過去每個學期剛開始，都會將里內資收站回收的基金捐給新興國小做為學童的獎助學金，而今年里長表示，去年成棒12強奪冠，最近WBC經典賽再度掀起熱潮，而在里內的新興國小也有樂樂棒球隊，因此就捐贈五萬元，包括了里內黃金資收站的1萬5千元，還有加上自己補貼3萬5千元來幫助學校，期盼透過實質的幫助，讓學生能夠對於棒球有更多興趣，培養未來的運動明星。

2025-03-04 19:03