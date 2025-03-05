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家長團體聲援學生主張 盼國高中不公布會考、學測成績

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
除了高中不應公布學生任何考試成績外，台灣家長教育聯盟呼籲國中也應比照辦理，不要公布國中教育會考的成績。本報資料照片
除了高中不應公布學生任何考試成績外，台灣家長教育聯盟呼籲國中也應比照辦理，不要公布國中教育會考的成績。本報資料照片

昨日多個學生團體召開記者會，呼籲各高中不應侵犯學生隱私，公布學生考試成績。台灣家長教育聯盟今日發布新聞稿，強調支持學生主張，也呼籲所有家長拋棄成績至上的觀念，轉而重視學生特質，並支持學生的多元發展。此外，也盼新聞媒體在考試季不要過於強調考試成績，而是鼓勵並肯定學生的不同表現，或者提供不同入學管道的實例及因應方式，讓家長及學生理解108課綱及多元入學的精神。

台灣家長教育聯盟表示，面對劇烈變化的世界，以及我國所面臨的高齡少子現象，108課綱「適性發展、終身學習」的願景，正是強調學校教育應該重視每個孩子的特質。然而，108課綱雖已實施6年，每至升學考試放榜的時刻，仍見各校喜孜孜地公布該校如何在大考「大有斬獲」，媒體進而報導成績導向的新聞，造成社會對分數的集體焦慮，結果就是升學考試的分數主導學校教育方向。

因此，台灣家長教育聯盟除了呼籲各高中不再公布學生考試成績外，也盼全國家長支持學生團體的主張，轉而重視孩子的特質並鼓勵學生適性發展。

最後，除了高中不應公布學生任何考試成績外，台灣家長教育聯盟呼籲國中也應比照辦理，不要公布國中教育會考的成績。從國中開始就支持學生的適性學習，不以考試成績作為學生唯一的評量標準。也呼籲教育部檢討目前國中升高中的免試入學方案，盡速設法減輕國中教育會考對國中升高中的影響，真正落實免試入學的精神，實際上就是落實108課綱的精神。

108課綱 免試入學 國中教育會考

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