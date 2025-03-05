鞭數十驅之別院…國文課本《兒時記趣》被刪文？ 律師：精華後半段兒童不宜

許多人學生時期都讀過清朝文學家沈復「浮生六記」的《兒時記趣》，其中幾個句子「忽有龐然大物，拔山倒樹而來，蓋一癩蝦蟆也」、「捉蝦蟆，鞭數十，驅之別院」，都讓人印象深刻。律師林智群日前指出，其實這篇文章還有後半段，只是被國立編譯館刪除了，「因為兒童不宜」。

林智群以「你看到的兒時記趣其實只有上半段」為題，節錄《兒時記趣》的一段話：「余憶童稚時，能張目對日，明察秋毫……一日，見二蟲鬥草間，觀之，興正濃，忽有龐然大物，拔山倒樹而來，蓋一癩蝦蟆也。舌一吐而二蟲盡為所吞。余年幼，方出神，不覺呀然驚恐，神定，捉蝦蟆，鞭數十，驅之別院。」

林智群表示，文章到這裡就結束了，看起來有點奇怪，「兩蟲相爭，都被癩蛤蟆吃掉，然後呢？」林智群說，其實文章還有後半段，只是被國立編譯館刪除了，因為內容兒童不宜。

林智群摘錄後半段內容：「年長思之，二蟲之鬥，蓋圖奸不從也，古語云『奸近殺』，蟲亦然耶？貪此生涯，卵為蚯蚓所哈（吳俗稱陽曰卵），腫不能便，捉鴨開口哈之，婢嫗偶釋手，鴨顛其頸作吞噬狀，驚而大哭，傳為語柄。此皆幼時閒情也。」

林智群提到，上述這段文字翻譯成白話文的意思就是：「長大後回想，兩隻蟲在打架，應該是求歡不成！古人說：『奸邪會招致殺身之禍。』蟲不也是嗎？因為成天顧著蹲在地上看蟲，下體被蚯蚓咬了，腫到無法小便，奴婢抓了隻鴨子要幫我解毒（古人認為鴨子口水可以解毒），但不小心鬆了手，鴨子張大嘴好像要把我的OO吃掉一樣，我嚇得爆哭，從此成為大家的笑柄。這就是我的兒時記趣。」

林智群解釋，上述兩段文言文的重點，「基本上就是差一點跟鴨子發生了奇怪的事」。他認為隱藏版內容才是精華，在留言區寫道，「看蟲抓癩蛤蟆，哪裡有趣？後面發生的事情才有趣吧」、「一樣觀察蟲，西方有法布爾，東方有沈復」，並透露自己有買下「浮生六記」這本書，翻到《兒時記趣》時，覺得很奇怪，怎麼比課本內容多了一段文字。

對此，有粉絲留言，「作者差點不『獸』控制，還是『禽』不自禁」、「國文這樣教，全班都頂標」、「原來是國一的生物課程」、「國文課本以外的才是真正的人生」、「若你當國文老師，孩子應該聽得津津有趣」、「小時被蜈蚣咬到，母親用公雞的口水塗抹，馬上就消腫退止痛」。