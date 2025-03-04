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基隆國中小體育班12運動專項招生 南榮國中首招圍棋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市國中小體育班3月開始招生，共有1所國小及6所國中，招收橫跨12種運動專項。圖／基隆市政府提供
基隆市國中小體育班3月開始招生，共有1所國小及6所國中，招收橫跨12種運動專項。圖／基隆市政府提供

基隆市國中小體育班3月開始招生，共有1所國小及6所國中，招收橫跨12種運動專項，其中中興國小游泳、南榮國中圍棋首度增設。除體育班以外，基隆市今年度也新增國中小「運動績優」招生管道，預計5月間進行。

基隆市114學年度國中小體育班3月起招生，計有1所國小及6所國中體育班招生，包括中興國小（游泳）、明德國中（射擊）、銘傳國中（籃球、桌球、射箭）、中正國中（民俗體育、網球、田徑、游泳）、正濱國中（田徑、籃球）及南榮國中（田徑、圍棋）及八斗高中國中部（橄欖球、排球、跆拳道）。

其中明德國中、銘傳國中及中正國中體育班報名時間為3月3日到7日，中興國小、正濱國中、南榮國中及八斗高中國中部報名時間為2月27到3月13日，總計招收橫跨12種運動專項，體育班報名及甄試詳情均公告於各校網站，3月16日在各校甄試，歡迎熱愛運動的各方好手前來報名甄試。

除體育班以外，基隆市今年度也新增國中小「運動績優」招生管道，預計5月進行，以同一學年度3%名額，調整普通班課程發展專項體育，兼顧學生課業與運動發展，讓愛好體育的孩子可以有更多選擇與可能性。

第一年招生學校包含百福國中（羽球）、成功國中（跆拳道）、信義國中（棒球）、建德國中（游泳）、中山高中國中部（射箭）及暖暖高中國中部（橄欖球），報名時間為5月5到7日。

市長謝國樑說，體育領域的發展不因人數而偏廢，在精緻化的發展方向中仍注重專項的多元性，比如今年中興國小游泳體育班復招、南榮國中招收圍棋專項的體育班學生；而國中小運動績優生首次上路，透過偏向個人化的方式發展運動專項，擴大整體基層運動人才的培育範圍，以發掘更多優秀的基層運動選手。

教育處處長徐嬿立表示，市府會持續支持體育班及運動優異生重點發展學校，加強師資及設備面的管理及補助修繕，以建置完善的體育環境與培育管道，落實體育專項的三級銜接。

基隆市國中小體育班3月開始招生，共有1所國小及6所國中，招收橫跨12種運動專項。圖／基隆市政府提供
基隆市國中小體育班3月開始招生，共有1所國小及6所國中，招收橫跨12種運動專項。圖／基隆市政府提供
基隆市國中小體育班3月開始招生，共有1所國小及6所國中，招收橫跨12種運動專項。圖／基隆市政府提供
基隆市國中小體育班3月開始招生，共有1所國小及6所國中，招收橫跨12種運動專項。圖／基隆市政府提供
基隆市國中小體育班3月開始招生，共有1所國小及6所國中，招收橫跨12種運動專項。圖／基隆市政府提供
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基隆市國中小體育班3月開始招生，共有1所國小及6所國中，招收橫跨12種運動專項。圖／基隆市政府提供
基隆市國中小體育班3月開始招生，共有1所國小及6所國中，招收橫跨12種運動專項。圖／基隆市政府提供

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