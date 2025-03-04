宜蘭前教育處長代理礁溪國小校長 師生歡迎掃陰霾

宜蘭縣政府教育處前處長簡信斌奉派代理礁溪國小校長，今天到校受到家長會與師生歡迎，一掃日前受「黑函」攻訐的低壓氛圍。家長會長陳世彬表示，散播黑函文字已涉及妨害名譽，莫再轉傳；縣府教育處強調，縣府借重簡的治校長才，適才適用。

簡信斌曾在羅東鎮擔任過幾所大校校長，辦學績效深受肯定，102年榮獲教育部全國校長領導卓越獎、103年榮獲宜蘭縣特殊優良校長獎，本身還是一位畫家，獲獎無數。2年前借調到縣政府擔任教育處長，縣府日前宣布人事調整，請簡信斌歸建回校，該人事案於2月17日生效。

由於雙親年事已高，簡信斌請侍親假到今年7月，假也都批准，但縣府肯定他擅長溝通，具辦學能力，而且礁溪國小前校長張正義2月退休，由教務主任游淑玲代理中， 因此縣府積極聽取各方意見，與學校代表溝通取得共識後，再次借調簡信斌擔任礁溪國小代理校長，發揮領導長才。

現任縣府教育處代理處長陳金奇上月26日前往視察校務並說明可能的人事任命及聽取主管意見，氣氛平和，經縣府整體評估考量簡前處長過去擔任校長期間的行政資歷及辦學經驗，27日發布代理礁溪國小校長職務。

此時卻傳出「轉知家長新聞稿」未具名黑函於網路群組散播，指責此人事調動為受人關說、溝通不良、過程失當等云云。家長會長陳世彬說，黑函一出引發家長會震驚和錯扼，加上媒體未詳實查證平衡報導，將針對假冒家長會之名、惡意散播黑函之人保留法律追訴權，呼籲社會大眾勿再轉發及誤信謠言。