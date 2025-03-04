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新北淡水新興里長捐5萬 培育新興國小棒球之星
新北市淡水區新興里長過去每個學期剛開始，都會將里內資收站回收的基金捐給新興國小做為學童的獎助學金，而今年里長表示，去年成棒12強奪冠，最近WBC經典賽再度掀起熱潮，而在里內的新興國小也有樂樂棒球隊，因此就捐贈五萬元，包括了里內黃金資收站的1萬5千元，還有加上自己補貼3萬5千元來幫助學校，期盼透過實質的幫助，讓學生能夠對於棒球有更多興趣，培養未來的運動明星。
新興里長吳錦泉表示，在世界棒球12強得到冠軍後，許多人都在發放雞排，但他認為更應該關心的是基層棒球的發展，所以今年里長把獎助金提供給新興國小的樂樂棒球隊作為培育基金，落實對棒球喜歡的小朋友們向下紮根向上提升，希望小朋友們將來也都能發光發熱，為台灣的棒球繼續努力。
新興國小校長李連城表示，過去新興國小樂樂棒球成立多年以來，也多次到新北市參加比賽，並獲得許多好成績，因此這次有在地里長的幫助，不僅非常感謝也頒贈感謝狀，也希望學生有了這一筆基金，可以得到更好練球學習的環境與設備，同時也鼓勵學生在體育項目上有更好的成績。
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