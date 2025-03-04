家長拚送孩進私中 小四生周末補習馬拉松苦笑：媽媽要我去考

「孩子的疲憊需要被重視，父母的苦心也需要被看見。」作家、諮商心理師陳志恆日前在臉書發文分享，上月周末帶女兒一起去速食店，座位對面有個小學生，獨自一人用餐。後來2人不自覺地聊了起來，才知道這孩子目前小四，周六上午補習後，中午短暫出來覓食，等一會兒就要回補習班繼續上課了。

細問之下，陳志恆才知道小孩補了什麼項目。孩子指出是為了私中入學考「超前部署」，補習班會教一些解題技巧，像是同樣的題目，用什麼方式計算會比較快速等等。不過，這也讓陳志恆好奇問道「你現在不是才小四嗎？」不料對方竟有些理所當然地回應「我們有同學小三就在補了」。

陳志恆接著詢問心中是否有立志想考的私中。對此，小孩則表示「是媽媽要我去補習，要我去考試的」，更苦笑坦言儘管會累也有壓力，也曾跟媽媽反抗過，但家長很堅持因此也只能聽話。

此時小孩話鋒一轉，談到下午還要去另一家補習班，是補自然科。這讓陳志恆有些訝異「國小自然科有什麼好補習的」，小孩則解釋，因為學校為了趕進度，常會跳過實驗不做，因此補了習後就可以做到實驗了。

「老實說，我不知道怎麼評論這件事。」陳志恆事後坦言，自己很心疼這孩子，這麼小就要補這麼多習，周末時光都耗在補習班裡；另一方面，又突然覺得這孩子很幸運，他的父母相當重視他的學習，願意在他身上投注資源，這些花費一定不少。

貼文一出，也引起許多網友共鳴，不少人替小孩難以享受周末時光感到不捨，「現在很多學生都是這樣過日子，看了很不捨，我覺得應該在唸書與玩樂尋求平衡，不要把重心都壓在同一邊，這樣心裡會快樂一點」、「現在小學生的課業壓力也不小，尤其市區與郊區，有很大的差別，有時聽住市區的同事談起孩子的學習，需要補習竟有這麼多，其實台灣的教改並沒有減輕學生的壓力」、「現在的孩子真的非常可憐」。

但許多家長也留言大嘆「父母難為」，「父母在自己能力範圍提供孩子資源。這些資源，也多少隱藏父母對孩子未來的的焦慮」、「很難評論這件事：+1~整個環境氛圍都導向升學，家長和孩子們的壓力都很大，許多鄰居的孩子確實都以上私中為目標」、「沒錯~我小孩小五才開始補私中，不勉強一定要考上，但至少希望他能有更多選擇，父母難為」、「要感謝所有用不同方式教養父母和孩子，社會才有各式各樣的人才。沒有對錯」。