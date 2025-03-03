在地企業回饋 紙風車3／8在台北北投國小演出

和碩聯合科技落腳北投多年，首度贊助「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第3輪「永續啟航」，3月8日在台北市北投國小演出，希望親子能重溫廟會「互助」、「共享」的人情。

紙風車劇團今天發布新聞稿表示，和碩聯合科技許多員工都是在地人才，或是落戶在北投區，與北投有深刻的情感連結，這次贊助首先指定台北市北投區，期待這場紙風車的演出，能成為在地孩子長大後回憶童年時，最先想到的美好時刻。

紙風車文教基金會2006年發起「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，集結民間捐款，將國家劇院規格舞台的演出帶到全國各鄉鎮，讓所有人都能免費欣賞，至今完成全台巡迴2輪，正在進行第3輪巡演。這個文化行動，串起大家對故鄉的情感，讓許多旅外遊子回頭關注家鄉，也提供企業回饋在地契機。

這次演出「台灣幻想曲」由5段表演組成，「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫；「剩食的逆襲」透過歡樂有趣的互動，推廣愛惜食物等永續觀念；「後山天使」講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義的故事；黑光秀「慶典的喜悅」則蘊含專屬北投鄉親的祝福。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」3月8日將在台北市北投國小演出。