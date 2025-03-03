退休師「葉霸」曾震後受困 獲救心繫學校實驗器材毀損

花蓮花崗國中退休生物老師葉春蓮，昨在國民黨舉辦的活動中，嗆立委傅崐萁「通匪」，遭趕出場引發輿論。事實上，7年前的0206花蓮地震，葉春蓮曾受困公寓5樓5個小時獲救；不過葉老師逃出第一時間是想去學校，原來是擔心實驗室器材毀損，更在實驗室度過2天，後來才到安置中心。

2018年2月6日晚上11時50分左右，花蓮發生規模6.2地震，花蓮市震央最高達到7級，除了雲門翠堤大樓、統帥飯店震毀，葉春蓮住的國盛六街公寓也嚴重傾斜，她一時之間難以逃出。

葉春蓮受訪表示，去年403地震是白天人在學校，都跑到操場避難，不像上次0206地震是在晚上，有很大的不確定性，當時真的很恐懼。0206地震發生時，一個人住在五樓，晃動很厲害，所有東西都倒下來，受困約1小時左右，還好有大樓管理員發現自己沒出現，有消防員救援，才得以逃出。

葉老師因家中大門被擠壓受困，好不容易獲救，第一句話就是「等一下天亮要去學校」，她回憶，當時想要回學校，是因為學期結束前，本身習慣洗了一大堆實驗器材、儀器等，都放在實驗室桌上，發生這麼大的地震擔心器材毀損，怕有些化學藥品傾倒會造成傷害，好在沒有大礙。

有校友表示，葉春蓮在震後房車受損，獲救後僅有身上的衣物，因安置中心人多而無法入眠，移居至弟妹家中借住，隨後搬到學生們協助找的暫時租屋處。但受到地震影響，租屋處沒有家具與家電，當時有校友發起為葉老師募家具的活動，葉春蓮則表明會將多餘的物品轉贈給其他需求者。