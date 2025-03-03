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新北淡水新市國小樂隊設備老舊 議員爭取經費增添全新手風琴

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新市國小兒童樂隊表現亮眼，但是樂器設備老舊，議員陳偉杰協助爭取經費改善。 圖／紅樹林有線電視提供
新市國小兒童樂隊表現亮眼，但是樂器設備老舊，議員陳偉杰協助爭取經費改善。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區兒童節奏樂隊，在音樂表演上表現亮眼，由新市國小老師帶領的兒童樂團創立10年，獲獎無數，除了音樂比賽屢獲佳績，也多次受邀在各種不同場所演出，但是樂器設備長久使用下相當老舊，因此新北市議員陳偉杰今年為學校的樂團爭取經費購置了10組全新的手風琴，期盼提供學生更好的設備，讓學習成績更亮眼。

新北市議員陳偉杰表示，由於在去年來到學校發現學生所使用的舊樂器都相當老舊，在更新設備上，學校也需要經費的補助，而這次爭取到80萬元左右，購置了10組的手風琴，而學生也覺得用起來在音色方面比起舊樂器好用許多。

新市國小校長李畇龍表示，新市國小兒童樂隊過去在新北市及全國都有非常好的成績，而所使用的樂器也用了十多年，因此非常感謝市議員幫助爭取經費，而今年學校的兒童樂隊也進到了全國比賽，也希望在新樂器的加持之下，學生可以有更好的表現。

淡水 議員

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