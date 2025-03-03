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沒人行道好危險！ 新北瑞芳國中圍牆拆除拓寬保安全

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區三爪子坑路人行環境改善工程開工，完工後提供居民及學生安全通行環境。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區三爪子坑路人行環境改善工程開工，完工後提供居民及學生安全通行環境。 圖／觀天下有線電視提供

為保障民眾通行及瑞芳國中師生通學安全，並讓行走空間更舒適，市府工務局養工處正在著手進行「瑞芳區三爪子坑路(瑞芳國中旁)人行環境改善工程」，今(3)日舉行開工祈福典禮，各界都來給予祝福，也盼完工後帶給居民和學生更安全的通行環境。

瑞芳國中旁的道路原無人行道，加上道路狹小，學生和居民行走常常與車爭道，險象環生，經由市議員林裔綺的協助爭取改善工程與經費，並由市府教育局與瑞芳國中同意使用校方土地，故改善工程才能順利進行。

新北市工務局局長馮兆麟表示，為確保步行通學及通勤安全，此工程除了將新闢人行道，並導入「公有土地活化」觀念，計畫性協調學校土地，並遷移喬木10株及台電3支電杆設施等，設施整併後不影響行人通行，並結合學校景觀圍牆及植栽意象，搭配基隆河水波紋圍牆基座，塑造友善人行環境及地方特色地標。

市議員林裔綺表示，這段道路一直以來都是交通瓶頸，尤其通學期間更是險象環生，在爭取多年後終於在近期開始施工，很感謝工務局養工處與教育局還有瑞芳國中的配合及支持，期盼完工後道路拓寬並新增人行道，減少事故發生，提供更優質的道路品質。

瑞芳國中校長許憶雯表示，很感謝市府教育局，市議員林裔綺以及里長等各界的協助與支持，才能促成這次的改善工程，讓居民和學生都能因此受惠。

人行道 教育局 瑞芳

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