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台南國小資優班再增4校 資優鑑定開始報名

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國小資優班今天新增4校，讓選擇更多。圖／南市教育局提供
台南市國小資優班今天新增4校，讓選擇更多。圖／南市教育局提供

台南市114學年度國小一般智能優異學生鑑定今天起至3月7日開放報名，原有資優班除深鹽水、新營、麻豆、新化、永福及中西區成功國小外，為發掘及服務更多資賦優異學生，今年新增善化區蓮潭國中小、永康區永康國小、東區復興及安平區億載國小設資優班，讓選擇更多。

教育局表示，往年設有資優資源班的國小有6校，考量台南幅員廣闊，為避免學生因區域考量無法參加鑑定而埋沒天賦，今年增加4所學校開辦，提供學生及家長更多選擇，讓更多資賦優異學生能就近接受適性教育。

育局長鄭新輝說，台南的資優課程內容豐富多元，涵蓋科技實作、人文素養及獨立研究等各種領域，同時在課後與寒暑假提供各種多元資優教育方案，如古蹟踏查、未來STEAM系列的AI課程，以及未來領袖工作坊等，更加強化資優學生的情感輔導與專業領域潛能發展。

今年資優鑑定工作仍由原設班的6所學校辦理，經鑑定通過後，再選擇安置學校。報名採線上方式，請在報名時間內，進入「資優鑑定報名系統 https://gti.tn.edu.tw/」依指示填寫報名資料、上傳相片與相關資料，完成繳費後即可視為報名成功。報名簡章可至南市資賦優異教育資源中心網站(https://gerc.tn.edu.tw/main/index)下載，若有疑問，可洽詢各承辦鑑定工作學校。報名截止時間至3月7日(星期五)下午4時。

台南 成功

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