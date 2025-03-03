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台中后里七星國小附設幼兒園併活動中心共構工程動工 明年底完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程今天動工，預計明年底完工。記者游振昇／攝影
台中市后里區七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程今天動工，預計明年底完工。記者游振昇／攝影

台中市后里區七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程今天動工，預計明年底完工，工程包括設備經費共近9000萬元。

七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程經費7720萬9千元，中央補助640萬9千元，設備經費1200萬，總經費近9000萬元，建築為2層樓，上層活動中心、下層將設3間幼兒園教室，有辦公室、配膳室、健康中心各一間。

台中市府副秘書長張大春表示，台中市長盧秀燕非常注重教育，積極投資教育培養國家未來主人翁，台中市的教科文預算佔所有預算的4成，是六都第一；七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程及設備經費共近9000萬，感謝立委爭取中央補助及議會議員的支持。

立委楊瓊瓔表示，七星國小設校66年終於有活動中心，七星國小多功能活動中心與幼兒園共構，預計明年底完工，讓學生下雨天也可以上體育課；她說后里區外來人口愈來愈多，幼兒園需求也愈來愈多，七星國小附設幼兒園園舍併活動中心將回應地方需求。

七星國小校長張若蘭指出，有活動中心後，下雨天體育課不用取消，也可舉辦大型活動，這是七星國小設立66年至今新的里程碑。

台中市后里區七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程今天動工，預計明年底完工。記者游振昇／攝影
台中市后里區七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程今天動工，預計明年底完工。記者游振昇／攝影

后里 幼兒園

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